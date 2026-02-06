0

Mundialista con Perú jugará en la Liga 1 tras llegar a un acuerdo con Alianza Atlético

Futbolista que disputó un Mundial con la Selección peruana jugará en la Liga 1 después de fichar por Alianza Atlético para la temporada 2026.

Luis Blancas
Mundialista con la Selección Peruana jugará por Alianza Atlético y vuelve a la Liga 1
Mundialista con la Selección Peruana jugará por Alianza Atlético y vuelve a la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

El mercado de fichajes del fútbol peruano sigue en movimiento y ahora Alianza Atlético ha logrado llegar a un acuerdo con un mundialista de la selección peruana de cara a la temporada 2026: Estamos hablando del arquero Éder Hermoza, quien junto a los recordados 'Jotitas' clasificó a la cita mundialista Sub-17 con Perú.

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano tras indisciplina y denuncia

PUEDES VER: Alianza Lima tomó decisión sobre Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente

Mundialista con la Selección Peruana jugará la Liga 1 tras firmar por Alianza Atlético

A través de sus redes sociales, Alianza Atlético presentó oficialmente al arquero Hermoza para toda la edición 2026 del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1.

El guardameta que en un principio de esta temporada fue presentado por CNI de Iquitos, descartó su acuerdo para ahora sumarse al cuadro norteño y disputar la primera división.

eder hermoza alianza atletico

Alianza Atlético presentó a Éder Hermoza como su flamante fichaje.

"Éder Hermoza, portero de 35 años, se suma al Vendaval para aportar experiencia y compromiso al plantel. ¡Bienvenido a Sullana, Éder!", se puede leer en el X del club.

De esta forma, el arquero de 35 años tendrá su octava experiencia en la Liga 1. Primero vistió la camiseta de Alianza Lima, luego la de Sport Ancash, César Vallejo, Total Chalaco, Sport Huancayo, Cusco FC y último ADT Tarma.

Éder Hermoza jugó la Copa Mundial con la selección peruana

Éder Hermoza tuvo el honor de defender los colores de la Selección Peruana en el Mundial Sub-17 de 2007, celebrado en Corea del Sur, junto a los recordados 'Jotitas', donde también se destaca la presencia de la estrella del equipo, Reimond Manco.

eder hernoza seleccion peruana

Éder Hermoza disputó la el Mundial Sub-17 con la selección peruana.

Tras desempeñarse como el arquero titular de la selección peruana, Perú terminó siendo eliminado en los cuartos de final de este torneo mundialista ante Ghana. Finalmente, el gran campeón fue Nigeria.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Alianza Lima tomó decisión sobre Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente

  2. ALERTA MÁXIMA para inmigrantes: nuevo reporte revela el DESTINO más probable de todo indocumentado detenido por ICE

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano