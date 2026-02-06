Mundialista con Perú jugará en la Liga 1 tras llegar a un acuerdo con Alianza Atlético

El mercado de fichajes del fútbol peruano sigue en movimiento y ahora Alianza Atlético ha logrado llegar a un acuerdo con un mundialista de la selección peruana de cara a la temporada 2026: Estamos hablando del arquero Éder Hermoza, quien junto a los recordados 'Jotitas' clasificó a la cita mundialista Sub-17 con Perú.

PUEDES VER: Alianza Lima tomó decisión sobre Carlos Zambrano luego de ser separado indefinidamente

Mundialista con la Selección Peruana jugará la Liga 1 tras firmar por Alianza Atlético

A través de sus redes sociales, Alianza Atlético presentó oficialmente al arquero Hermoza para toda la edición 2026 del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1.

El guardameta que en un principio de esta temporada fue presentado por CNI de Iquitos, descartó su acuerdo para ahora sumarse al cuadro norteño y disputar la primera división.

Alianza Atlético presentó a Éder Hermoza como su flamante fichaje.

"Éder Hermoza, portero de 35 años, se suma al Vendaval para aportar experiencia y compromiso al plantel. ¡Bienvenido a Sullana, Éder!", se puede leer en el X del club.

De esta forma, el arquero de 35 años tendrá su octava experiencia en la Liga 1. Primero vistió la camiseta de Alianza Lima, luego la de Sport Ancash, César Vallejo, Total Chalaco, Sport Huancayo, Cusco FC y último ADT Tarma.

Éder Hermoza jugó la Copa Mundial con la selección peruana

Éder Hermoza tuvo el honor de defender los colores de la Selección Peruana en el Mundial Sub-17 de 2007, celebrado en Corea del Sur, junto a los recordados 'Jotitas', donde también se destaca la presencia de la estrella del equipo, Reimond Manco.

Éder Hermoza disputó la el Mundial Sub-17 con la selección peruana.

Tras desempeñarse como el arquero titular de la selección peruana, Perú terminó siendo eliminado en los cuartos de final de este torneo mundialista ante Ghana. Finalmente, el gran campeón fue Nigeria.