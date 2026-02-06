Confirmado: Williams Riveros desaprobó examen de nacionalización y Universitario toma firme medida

Universitario de Deportes enrumbó hacia Cusco con miras a su próximo encuentro del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. En medio de ello, el administrador de la 'U', Franco Velazco, se dio el tiempo de declarar a la prensa y revelar la verdad de un asunto que generaba mucha incertidumbre en los hinchas 'merengues': el resultado del segundo examen de nacionalización de Williams Riveros.

PUEDES VER: Dejó Universitario y ahora expresó su deseo de que Alianza clasifique en la Libertadores

Universitario toma medida con Williams Riveros tras desaprobar segundo examen de nacionalización

En palabras del directivo de Universitario, Migraciones le comunicó el resultado definitivo del segundo examen de Williams Riveros para tener la nacionalización peruana. Al conocer ello, dieron por tema cerrado el caso del defensor y tomaron la severa decisión de inscribirlo para la Liga 1 2026 como futbolista extranjero.

Del mismo modo, se le consultó sobre la chance de que pueda rendir otra prueba para optar por la nacionalización peruana. El administrador de la 'U' indicó que puede rendirlo a fines de febrero del 2026, pero que se evaluará en estos días con la dirección deportiva y comando técnico.

"Estamos esperando que culmine el proceso de Matías (Di Benedetto) de manera satisfactoria. ¿Williams Riveros? Nosotros somos una institución seria con una institución seria del estado que es Migraciones. Ya nos informaron, tema está cerrado. Según la norma, él (Riveros) tiene un opción más para fines de febrero que estamos evaluando si es que es prudente que rinda el examen o ya no, o simplemente esperamos que todo siga su trámite regular", declaró Franco Velazco, administrador de Universitario.

(VIDEO: Jax Latin Media)

De esta manera, el defensa paraguayo seguirá su carrera en Universitario de Deportes como extranjero, mientras que Matías Di Benedetto deberá seguir con el proceso respectivo para que se le otorgue la nacionalidad peruana y así evitar un cupo internacional para el primer equipo 'merengue'.