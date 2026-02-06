Gabriel Costa remece con firme confesión tras salida en la 'U': "Quiero ser DT de la selección peruana"

En las últimas horas, uno de los jugadores que fue noticia en el Perú fue Gabriel Costa. Dado que no se concretó su llegada a San Martín para jugar en la Liga 2, el atacante tomó la decisión de dejar el país e ir a Uruguay a buscar nuevas oportunidades. Sin embargo, antes de tomar el avión, se dio un tiempo para brindar una entrevista y dar firmes revelaciones como ser DT de la selección peruana.

Gabriel Costa confiesa querer ser técnico de la selección peruana

En una entrevista al programa "Mano a Mano", Gabriel Costa tomó la palabra para explicar lo que le depara en el futuro cuando cuelgue los chimpunes. Para sorpresa de muchos, reveló que tiene la intención de ser DT de la selección peruana. Evidentemente, sabe que debe prepararse muy bien, por lo que hará de todo para cumplir ese sueño.

Hoy por hoy, 'Gabi' desea encontrar un nuevo club para poder seguir en competencia a sus 35 años, caso contrario, revela que pasará tiempo con su familia hasta concretar su preparación como director técnico profesional y enrumbar a nuevos desafíos desde el otro lado del fútbol.

"Sí, yo quiero ser el técnico de la selección peruana. Obviamente me voy a tener que preparar, juntarme con estos monstruos, con estos técnicos que son muy capacitados, que tienen mucha experiencia. Prepararme para cuando me llegue el momento. Me gusta (el ser DT). Es un tema de preparación, es a futuro y estoy convencido de que voy a serlo", manifestó Gabriel Costa en el programa "Mano a Mano".

Gabriel Costa aseguró en programa "Mano a Mano" querer ser DT de la selección peruana.

Valor de mercado de Gabriel Costa

Según el portal "Transfermarkt", Gabriel Costa tiene un valor de mercado de 150 mil euros a sus 35 años de edad. Su mejor versión se dio en la temporada 2022, cuando defendía los colores de Colo Colo de Chile y registró una cifra de 850 mil euros.