Universitario hace fuerte anuncio tras polémico empate ante Cusco FC: "Pagos..."

Por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes empató 1-1 con Cusco FC producto de un penal polémico cobrado en su contra. Tras la enorme controversia, y molestia de todos los hinchas de Ate, el cuadro merengue sorprendió con un fuerte mensaje en sus redes sociales, donde tocan temas de pago.

Los cremas igualaron y dejaron escapar puntos importantes en la carrera para salir tetracampeón del fútbol peruano. Pese a ello, dejaron de lado lo deportivo para prepararle una sorpresa a todos sus aficionados que este 14 de febrero buscarán celebrar San Valentín, día en el que se celebra el amor y la amistad.

"Premiamos tu amor Monumental. Socio Crema y Adherente, asegúrate de estar al día en tus pagos, sigue las instrucciones y participa por 01 entrada doble a la Cena Monumental", precisó Universitario de Deportes, brindando así una bella sorpresa para los ganadores de este sorteo.

Universitario de Deportes y su mensaje.

¿Cómo participar de la cena en el Estadio Monumental?

Estos son los pasos:

Asegúrate de estar al día en tus pagos.

Comenta tu código de socio en la publicación de Universitario y utiliza el hashtag #UNAMORMONUMENTAL.

Etiqueta a tu acompañante y cuenta por qué su amor es tran grande como la 'U'.

Próximo partido de Universitario

Universitario enfrentará a Cienciano el próximo viernes 13 de febrero en el Estadio Monumental por la fecha número 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo iniciará a las 20.30 horas y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX mediante la señal de Movistar TV.