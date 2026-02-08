- Hoy:
Universitario hace fuerte anuncio tras polémico empate ante Cusco FC: "Pagos..."
Universitario de Deportes empató con Cusco FC en un polémico partido, y tras ello hizo un fuerte anuncio mediante sus redes sociales.
Por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes empató 1-1 con Cusco FC producto de un penal polémico cobrado en su contra. Tras la enorme controversia, y molestia de todos los hinchas de Ate, el cuadro merengue sorprendió con un fuerte mensaje en sus redes sociales, donde tocan temas de pago.
PUEDES VER: Álex Valera dio su opinión sobre el polémico penal cobrado contra Universitario: "Nos tocó..."
Los cremas igualaron y dejaron escapar puntos importantes en la carrera para salir tetracampeón del fútbol peruano. Pese a ello, dejaron de lado lo deportivo para prepararle una sorpresa a todos sus aficionados que este 14 de febrero buscarán celebrar San Valentín, día en el que se celebra el amor y la amistad.
"Premiamos tu amor Monumental. Socio Crema y Adherente, asegúrate de estar al día en tus pagos, sigue las instrucciones y participa por 01 entrada doble a la Cena Monumental", precisó Universitario de Deportes, brindando así una bella sorpresa para los ganadores de este sorteo.
Universitario de Deportes y su mensaje.
¿Cómo participar de la cena en el Estadio Monumental?
Estos son los pasos:
- Asegúrate de estar al día en tus pagos.
- Comenta tu código de socio en la publicación de Universitario y utiliza el hashtag #UNAMORMONUMENTAL.
- Etiqueta a tu acompañante y cuenta por qué su amor es tran grande como la 'U'.
Próximo partido de Universitario
Universitario enfrentará a Cienciano el próximo viernes 13 de febrero en el Estadio Monumental por la fecha número 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo iniciará a las 20.30 horas y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX mediante la señal de Movistar TV.
