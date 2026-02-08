0
Previa de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Universitario hace fuerte anuncio tras polémico empate ante Cusco FC: "Pagos..."

Universitario de Deportes empató con Cusco FC en un polémico partido, y tras ello hizo un fuerte anuncio mediante sus redes sociales.

Francisco Esteves
Universitario sorprendió con publicación.
Universitario sorprendió con publicación. | Foto: Universitario - X.
Por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Universitario de Deportes empató 1-1 con Cusco FC producto de un penal polémico cobrado en su contra. Tras la enorme controversia, y molestia de todos los hinchas de Ate, el cuadro merengue sorprendió con un fuerte mensaje en sus redes sociales, donde tocan temas de pago.

Álex Valera habló sobre el polémico penal.

PUEDES VER: Álex Valera dio su opinión sobre el polémico penal cobrado contra Universitario: "Nos tocó..."

Los cremas igualaron y dejaron escapar puntos importantes en la carrera para salir tetracampeón del fútbol peruano. Pese a ello, dejaron de lado lo deportivo para prepararle una sorpresa a todos sus aficionados que este 14 de febrero buscarán celebrar San Valentín, día en el que se celebra el amor y la amistad.

"Premiamos tu amor Monumental. Socio Crema y Adherente, asegúrate de estar al día en tus pagos, sigue las instrucciones y participa por 01 entrada doble a la Cena Monumental", precisó Universitario de Deportes, brindando así una bella sorpresa para los ganadores de este sorteo.

Universitario de Deportes

Universitario de Deportes y su mensaje.

¿Cómo participar de la cena en el Estadio Monumental?

Estos son los pasos:

  • Asegúrate de estar al día en tus pagos.
  • Comenta tu código de socio en la publicación de Universitario y utiliza el hashtag #UNAMORMONUMENTAL.
  • Etiqueta a tu acompañante y cuenta por qué su amor es tran grande como la 'U'.

Próximo partido de Universitario

Universitario enfrentará a Cienciano el próximo viernes 13 de febrero en el Estadio Monumental por la fecha número 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El duelo iniciará a las 20.30 horas y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX mediante la señal de Movistar TV.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

