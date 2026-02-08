Álex Valera dio su opinión sobre el polémico penal cobrado contra Universitario: "Nos tocó..."

La fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 ha causado mucha conmoción, ya que Universitario de Deportes empató 1-1 con Cusco FC con un polémico penal cobrado en su contra durante los minutos finales. En ese sentido, Álex Valera tomó la firme decisión de realizar su descargo una vez que aterrizó en Lima. ¿Qué dijo el delantero?

El atacante merengue fue consultado por la prensa respecto a la falta que le cobraron a Williams Riveros dentro del área, misma en la cual a primera vista no parece haber sido infracción. Según el 'Rifle', nunca existió una agresión por parte de su compañero y aseguró que se trato de un grosero error por parte de Kevin Ortega.

"No sé qué cobró, todos nos equivocamos, ahora nos tocó a nosotros, así va a ser hasta fin de año, hay que trabajar y no pensar que el árbitro pueda fallar", precisó Álex Valera sobre lo que fue el empate de Universitario de Deportes por la fecha número 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.

Álex Valera convirtió el tanto de Universitario ante Cusco FC.

Recordemos que este empate perjudica claramente a la 'U' en su afán por salir tetracampeón del fútbol peruano, ya que suma 4 puntos en la tabla de posiciones y perdió la oportunidad de seguir entre los primeros puestos del campeonato nacional.

Williams Riveros habló sobre el penal polémico

El central de Universitario de Deportes no dudó en dar su firme opinión respecto al penal que le cobraron en su contra. "Todo el mundo lo vio, no hablo de los árbitros, me voy tranquilo, no hice nada malo", precisó Williams Riveros cuando volvió a la capital junto a todo el plantel comandado por Javier Rabanal.