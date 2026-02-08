Alexander Callens sorprende y revela que puede llegar a histórico club peruano: "Cuando me..."

Alexander Callens se encuentra actualmente ausente de las convocatorias del AEK Atenas por presentar problemas al corazón y se mantiene alejado de las canchas por tiempo indeterminado. En medio de las especulaciones por su futuro, el deportista que pasó por la selección peruana no dudó en referirse y revelar cuál sería su próximo equipo del fútbol peruano.

Es un secreto a voces que Alexander Callens le gustaría retirarse en Sport Boys, pero antes de ello le gustaría vestir la camiseta de otro campeón del fútbol peruano. El destacado jugador cumple su contrato con el AEK Atenas este 2026 y ya tendría claro su futuro para la siguiente temporada.

Alexander Callens revela cuál será su próximo equipo

Hace unos años, Alexander Callens dio a conocer que su deseo es retirarse en Sport Boys, pero también le gustaría vestir la camiseta de Alianza Lima. En una de sus últimas publicaciones a través de su cuenta de Instagram, el jugador de 33 años sorprendió al responderla a un usuario sobre cuándo jugará en el equipo íntimo y su respuesta fue en alusión a su lesión: "Cuando me recupere".

Alexander Callens busca jugar por Alianza Lima.

Este mensaje ha ilusionado a la hinchada blanquiazul que espera verlo defender los colores de Alianza Lima en los próximos meses y tras jugar por el equipo victoriano, Alexander Callens tiene planeado cerrar su carrera en Sport Boys, club del que es hincha.

Alexander Callens pasó por el equipo juvenil de Sport Boys y realizó su debut en la primera división en el 2010. Desde entonces, su carrera ha estado llena de logros pues logró jugar en el exterior por la Real Sociedad, New York City FC, Gerona y finalmente en el AEK Atenas.

¿Cuándo termina el contrato de Callens con AEK Atenas?

Alexander Callens fue cedido al AEK Atenas FC de la Superliga griega y en junio de 2024 firmó su vínculo por dos años. Esto quiere decir que el futbolista peruano termina su contrato en el 2026 y luego decidirá su futuro y si finalmente regresa a la Liga 1.