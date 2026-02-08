La durísima lesión en el brazo que sufrió Fabio 'Tato' Rojas en el Alianza vs Comerciantes

Alianza Lima se quedó con la victoria ante Comerciantes Unidos por 2-1. En los últimos minutos del partido llegó el gol de Paolo Guerrero que desató la alegría en Matute. La mala noticia es que un jugador del equipo rival no terminó del todo bien, lo vieron hasta con lágrimas. Se trata de Fabio Rojas, lateral del cuadro de Cutervo.

En un cruce en el que buscaba la posición del balón con Marcos Huamán, el ex Alianza Lima terminó cayendo mal. En las imágenes se ve claramente como se le dobla todo el brazo, así que lo más probable es que haya sufrido una lesión en el codo. A pesar de que entró la ambulancia para llevarlo rumbo la clínica, el lateral se levantó y decidió continuar el partido.

Según la transmisión de la L1 Max, el jugador se habría roto el codo y es por eso que terminaron llamando a la ambulancia. Su equipo ya había agotado todos los cambios, por eso decidió quedarse en el campo de juego. Varios hinchas de Alianza Lima recordaron su pasado en el club y le desearon pronta recuperación.

Alianza Lima cumplió con la hinchada

En Alianza había mucha desilusión tras la caída en la Copa Libertadores, es por eso que era una obligación que el equipo gane esta noche en Matute. Con esta victoria sumaron 6 puntos en el Apertura y comparten el liderato con otros dos equipos. UTC y Melgar son los otros equipos que han sumado dos victorias.

Próximo partido de Alianza Lima

El equipo de Pablo Guede se tendrá que preparar para darle la vuelta a la llave de Copa Libertadores. En la ida perdieron 1-0 ante 2 de Mayo en Paraguay, ahora buscarán hacerse fuertes en Matute para clasificar y jugar ante Sporting Cristal. El partido está pogramado para el próximo miércoles en la noche.