0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

Figura de Comerciantes Unidos dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras perder 2-1: "Un..."

Alianza Lima ganó 2-1 a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Apertura y tras ello una figura del cuadro visitante dio un fuerte calificativo a los blanquiazules.

Luis Blancas
Juan Rodríguez, figura de Comerciantes Unidos, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras perder
Juan Rodríguez, figura de Comerciantes Unidos, dio rotundo calificativo a Alianza Lima tras perder | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima logró un triunfo importante ante Comerciantes Unidos por 2 a 1 por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva. Tras perder, Juan Rodríguez, figura del cuadro de Cutervo dio un fuerte calificativo a la escuadra blanquiazul.

El día que el DT de 2 de Mayo, Eduardo Ledesma, eliminó a Universitario y ahora apunta a Alianza Lima

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo eliminó a Universitario en la Libertadores y ahora va por Alianza Lima

"La derrota es dura; vinimos a buscar otra cosa y no se dio. Salimos a jugar de igual a igual, pero ellos tienen un gran cuadro, un buen equipo que siempre va hacia adelante. Nos vamos con un gusto amargo, pero de esto hay que aprender; hay que trabajar en la semana para lo que viene", afirmó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. ¡Lo último! Carlos Zambrano denuncia por extorsión a mujer argentina que lo acusó de abuso

  2. Miguel Rondeli, DT de Cusco FC, se deshizo en elogios ante refuerzos de Universitario: "Calidad"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano