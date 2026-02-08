- Hoy:
Figura de Comerciantes Unidos dio fuerte calificativo a Alianza Lima tras perder 2-1: "Un..."
Alianza Lima ganó 2-1 a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Apertura y tras ello una figura del cuadro visitante dio un fuerte calificativo a los blanquiazules.
Alianza Lima logró un triunfo importante ante Comerciantes Unidos por 2 a 1 por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Estadio Alejandro Villanueva. Tras perder, Juan Rodríguez, figura del cuadro de Cutervo dio un fuerte calificativo a la escuadra blanquiazul.
"La derrota es dura; vinimos a buscar otra cosa y no se dio. Salimos a jugar de igual a igual, pero ellos tienen un gran cuadro, un buen equipo que siempre va hacia adelante. Nos vamos con un gusto amargo, pero de esto hay que aprender; hay que trabajar en la semana para lo que viene", afirmó.
