¡Siempre tú! Paolo Guerrero anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos
Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos con un enorme gol de Paolo Guerrero, quien marcó de penal para alegría de sus hinchas.
Paolo Guerrero le dio nuevamente una alegría a todo Alianza Lima, ya que le dio la victoria 2-1 sobre Comerciantes Unidos de Cutervo en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido iba igualado, pero un penal cambió todo debido a que el delantero histórico de la selección peruana no dudó en canjearlo por gol, sumando tres puntos importantes en la Liga 1 2026.
PUEDES VER: Solo en la Liga 1: muestran foto de Christian Cueva con Jesucristo luciendo camiseta de Cienciano
NOTA EN DESARROLLO...
