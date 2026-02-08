0
Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO desde Matute

¡Siempre tú! Paolo Guerrero anotó el 2-1 de Alianza Lima sobre Comerciantes Unidos

Alianza Lima venció 2-1 a Comerciantes Unidos con un enorme gol de Paolo Guerrero, quien marcó de penal para alegría de sus hinchas.

Francisco Esteves
Alianza Lima ganó con gol de Guerrero.
Alianza Lima ganó con gol de Guerrero. | Foto: Composición Líbero.
Paolo Guerrero le dio nuevamente una alegría a todo Alianza Lima, ya que le dio la victoria 2-1 sobre Comerciantes Unidos de Cutervo en el Estadio Alejandro Villanueva. El partido iba igualado, pero un penal cambió todo debido a que el delantero histórico de la selección peruana no dudó en canjearlo por gol, sumando tres puntos importantes en la Liga 1 2026.

NOTA EN DESARROLLO...

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

