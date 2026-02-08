FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver la Liga 1

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO este lunes 9 de febrero por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La escuadra cajamarquina contará en sus filas con Hernán Barcos y buscará sumar su primera victoria en casa. Este compromiso se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón y dará inicio desde las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido estará a cargo en exclusiva por la señal de L1 MAX.

Previa del FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 Perú 2026

FC Cajamarca promete ser un equipo que dará de que hablar en esta temporada. El equipo comandado por el DT Carlos Silvestri viene se sumar un importante y emocionante empate por 3-3 ante Juan Pablo II y tendrá el objetivo de sumar su primera victoria en casa y darle una alegría a sus hinchas.

FC Cajamarca viene de empatar por 3-3 ante Juan Pablo II.

El elenco cajamarquino tendrá en sus filas al argentino Hernán Barcos como su gran figura. El 'Pirata' ya dejó muestras de su gran talento desde el inicio de año siendo el autor de dos goles en la primera jornada. Junto a él estarán otras figuras como Arley Rodríguez y Pablo Lavandeira.

Por su parte, Deportivo Garcilaso consiguió un valioso empate por 1-1 ante Sporting Cristal en la primera fecha. El 'Rico Garci' ha demostrado que es un equipo muy duro de vencer en los últimos años y buscarán dar el golpe de visita. El equipo de Hernán Lisi tiene en sus filas a grandes jugadores como Adrián Ascues y el artillero Agustín Graneros.

Deportivo Garcilaso buscará sumar de visita tras empatar con Sporting Cristal en la fecha 1.

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

A continuación, conoce los horarios confirmados para ver el partido entre FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p.m.

Bolivia y Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 5:30 p.m.

México y Centroamérica: 2:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

El compromiso entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO en exclusiva por la señal de L1 MAX. Este canal se encuentra disponible en los principales operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping, Win TV, entre otros.

Del mismo modo, si deseas ver el partido ONLINE lo podrás hacer mediante las plataformas de streaming de L1 Play, Movistar TV App, DGO, Fanatiz, Zapping, entre otras opciones. Cabe señalar que deberás tener un cuenta pagada para usar estos servicios.

¿Qué canal transmite FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

Si quieres ver el partido FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso tendrás que sintonizar las siguientes frecuencias para ver el canal de L1 MAX de acuerdo con el operador de TV de tu preferencia.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, FC Cajamarca es considerado como el favorito para poder quedarse con los tres puntos ante Deportivo Garcilaso y celebrar en casa junto a su hinchada. Estas son las cuotas en las principales casas de apuesta para que realices tu jugada.

Casa de apuestas FC Cajamarca Empate Dep. Garcilaso Betsson 1.98 3.25 3.80 Betano 2.10 3.40 3.95 Te Apuesto 1.97 3.23 3.66 1xBet 2.02 3.20 3.75 Olimpo 1.89 3.35 4.30

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso: probables alineaciones

Posible alineación de FC Cajamarca: Jonathan Medina; Carlos Gómez, Matías Almirón, Pablo Míguez, Ricardo Lagos; Alexis Rodas, Pablo Lavandeira, Thomas Andrade, Jonathan Betancourt; Arley Rodríguez y Hernán Barcos.

Posible alineación de Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Orlando Núñez, Agustín Gómez, Horacio Benincasa, Erick Canales; Claudio Torrejón, Carlos Ramos, Adrián Ascues; Francisco Arancibia, José Sinisterra y Agustín Graneros.

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso: cuánto cuestan las entradas

Estos son los precios para adquirir las entradas y poder asistir al partido entre FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso por la segunda fecha de la Liga 1 2026.

Niños (3 a 10 años): S/. 15

Sur: S/.15

Oriente: S/. 25

Occidente: S/. 30

Butacas: S/.35

¿Dónde juegan FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso?

El cotejo entre FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso está programado para disputarse en el Estadio Héroes de San Ramón. Este recinto está ubicado en la ciudad cajamarquina y cuenta con una capacidad para albergar a 10, 495 espectadores.