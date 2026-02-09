CONAR sancionará a Kevin Ortega por penal cobrado a Cusco FC ante Universitario

El presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Juan Manuel Sulca, confirmó que el árbitro Kevin Ortega recibirá sanción luego de cobrar penal contra Universitario en su visita a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura. El pronunciamiento se realizó durante la última emisión del programa 'Fútbol Satélite'.

El polémico penal cobrado por Kevin Ortega en los últimos minutos del partido entre Cusco FC y Universitario de Deportes comprometió el resultado y el cotejo terminó en empate con el marcador de 1-1. La decisión del árbitro principal ha sido cuestionada y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) finalmente se pronunció.

CONAR confirma sanción a Kevin Ortega

El presidente de la CONAR, Juan Manuel Sulca, no solamente confirmó la sanción de Kevin Ortega, sino también de Alejandro Villanueva, encargado del VAR. Además, según explicó Sulca, se tendrá una reunión con Ortega ante una posible declaración. Aclarar también que la penalización implica solamente en el fútbol peruano y no a nivel internacional.

"Teníamos un equipo arbitral con experiencia y capacidad para sacar adelante este importante partido. Lamentablemente son situaciones de juego que primero hubo un mal llamado del VAR y un cambio de decisión de Kevin que también me sorprende. Pero hoy nos reunimos con ellos para ver a detalle qué pasó", explicó en la entrevista con el programa de 'Satélite+'.

Asimismo, el presidente de la CONAR reveló que tras el análisis realizando por la comisión, llegaron a la conclusión que la supuesta falta de Williams Riveros sobre Fuentes, jugador de Cusco FC, no es clara.

"Siendo sinceros, nosotros no apreciamos la evidencia de una falta, sino un contacto que se produce en la disputa de un balón aéreo. Es imposible que en ese contexto no exista un contacto por el mismo impulso y vehemencia en la disputa", expresó.

De esta manera, Juan Manuel Sulca confirmó que tanto Kevin Ortega como Alejandro Villanueva serán sancionados por la CONAR. "Cuando suceden este tipo de situaciones, tenemos que tomar correctivos contra los implicados. El árbitro del VAR y el juez de campo son los que tienen la responsabilidad mayor", indicó.