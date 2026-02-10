¿Andy Polo se va de Universitario y fichará por Millonarios de Bustos? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes apunta a ser tetracampeón nacional, además quiere cumplir una buena campaña en Copa Libertadores 2026; y para ello necesita retener a la mayoría de sus figuras. En las últimas hora surgió la información sobre una posible de Andy Polo al Millonarios, club que dirige Fabián Bustos.

¿Qué tan factible es que el entrenador argentino se lleve al carrillero por derecha de los 'cremas'? De acuerdo a la información que maneja Gustavo Peralta, no hay posibilidades que el elenco colombiano se lleve al también futbolista de la selección peruana.

"Millonarios tiene el libro de pases copado, ya no tiene cupos. Si abre el libro de pases es para mitad de año, tal vez ni lo abre", dijo el periodista en el programa Modo Fútbol, vía YouTube en Linkeados.

Eso sí, Peralta reveló que el cuadro 'Embajador' sí contactó con el entorno de Andy Polo, pero la respuesta fue que deberán desembolsar una cifra cercana a los US$ 2 millones de dólares.

"¿Que a Bustos le gusta Andy Polo? Sí y que solamente preguntaron a su entorno '¿cuánto cuesta?', respondieron 'no, tiene contrato y la 'U' no lo piensa sacar. Y la 'U' ya anunció hace una semanas que si en caso llega algo por Andy Polo, son US$ 2 millones de dólares y punto", agregó.

Finalmente, no se descarta que Polo parta al extranjero mientras no se cierre el mercado, pero se descarta que llegue al elenco de Bogotá. "Eso no quiere decir que Polo no tenga otras opciones mientras el libro de pases esté abierto, pero Millonarios no", culminó.

Andy Polo ya jugó en Millonarios

Cabe señalar que Andy Polo ya defendió a Millonarios de Colombia y fue en la campaña 2024, aunque solo disputó 17 partidos y no marcó goles. De momento, se descarta una segunda etapa en el 'Embajador'.