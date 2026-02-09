- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario: "Fue..."
Carlos Galván, exjugador de Universitario, no se guardó nada y dio un fuerte calificativo a Williams Riveros tras cometer el penal a favor de Cusco FC.
Universitario de Deportes empató con Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, este encuentro tuvo un hecho polémico luego de que Kevin Ortega cobrara penal a favor del cuadro cusqueño por una supuesta falta de Williams Riveros. Tras ello, quien no se guardó nada y dio incluso un fuerte calificativo al paraguayo fue el exfutbolista merengue, Carlos Galván.
PUEDES VER: Campeón con Universitario admitió que sí fue penal ante Cusco FC: "Brazo de Riveros muy arriba"
Carlos Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario ante Cusco FC
Galván, quien ahora dejó el fútbol profesional para ser panelista de un programa deportivo por Youtube llamado '+Que Fútbol', fue consultado directamente sobre si fue o no penal la falta cometida por Riveros a Aldair Fuentes.
Ante eso, el ex capitán de Universitario expresó que la mala posición del brazo del defensor paraguayo contribuyó a que el VAR sancionara penal la falta en el área del equipo merengue. Además, Carlos Galván calificó de imprudente a Williams Riveros.
Video: +QTV
"La imprudencia de Riveros provoca que el VAR intervenga para señalar penal. Riveros fue imprudente. La cuestión es que un defensa central no puede centrar con el brazo en alto", afirmó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90