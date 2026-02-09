Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario: "Fue..."

Universitario de Deportes empató con Cusco FC en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega; sin embargo, este encuentro tuvo un hecho polémico luego de que Kevin Ortega cobrara penal a favor del cuadro cusqueño por una supuesta falta de Williams Riveros. Tras ello, quien no se guardó nada y dio incluso un fuerte calificativo al paraguayo fue el exfutbolista merengue, Carlos Galván.

Carlos Galván dio rotundo calificativo a Williams Riveros tras penal con Universitario ante Cusco FC

Galván, quien ahora dejó el fútbol profesional para ser panelista de un programa deportivo por Youtube llamado '+Que Fútbol', fue consultado directamente sobre si fue o no penal la falta cometida por Riveros a Aldair Fuentes.

Ante eso, el ex capitán de Universitario expresó que la mala posición del brazo del defensor paraguayo contribuyó a que el VAR sancionara penal la falta en el área del equipo merengue. Además, Carlos Galván calificó de imprudente a Williams Riveros.

Video: +QTV

"La imprudencia de Riveros provoca que el VAR intervenga para señalar penal. Riveros fue imprudente. La cuestión es que un defensa central no puede centrar con el brazo en alto", afirmó.