Campeón con Universitario admitió que sí fue penal ante Cusco FC: "Brazo de Riveros muy arriba"

Universitario de Deportes empató 1-1 ante Cusco FC en la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, realizado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, el encuentro se vio envuelto en polémica luego de que el árbitro Kevin Ortega cobrara un penal por una supuesta falta de Williams Riveros. Ante esta situación, un jugador campeón con el cuadro merengue salió al frente para admitir que sí hubo falta, a pesar de que muchos futbolistas afirmaron lo contrario. En este caso, nos referimos a Álvaro Ampuero.

Campeón con Universitario admitió que falta de Williams Riveros sí fue penal ante Cusco FC

En conversación con el periodista Horacio Zimmermann, Ampuero fue consultado directamente si fue o no penal legítimo de Riveros hacia Aldair Fuentes. Ante ello, el actual futbolista de Cusco FC y exjugador de Universitario, manifestó que todo es cuestión de interpretación del árbitro, aunque admite que se ve penal y en otros ángulos no ve nada.

"En la jugada, estuve cerca, pero no pude verla bien. Durante el partido, le pregunté a Aldair y me dijo que sintió un toque, por eso el cabezazo no salió como debería", comenzó diciendo.

"Ahora no sé si el contacto es suficiente para cobrar penal o no. El árbitro en el momento vio un toque y su interpretación fue que sí. Estas cosas pasan, se equivocan todos y es parte del fútbol", continuó.

Álvaro Ampuero, campeón con Universitario y actual futbolista de Cusco FC, admitió que penal cobrado por Kevin Ortega sí lo es.

"El VAR ayuda, pero al final la decisión y la interpretación son del árbitro. He visto la jugada unas veinte veces y en algunas parece que no es penal, pero en otras se ve que el brazo de Riveros está muy arriba. Todo queda en la interpretación", finalizó.

De esta forma, el campeón con Universitario y ahora futbolista de Cusco FC, Álvaro Ampuero, deja todo a la interpretación del árbitro Kevin Ortega, pues desde diversos ángulos se puede percibir que sí fue penal y en otros no.

Penal polémico de Williams Riveros a Aldair Fuentes cobrado por Kevin Ortega

Cuando el encuentro estaba muy cerca de llegar a los 90 minutos, Kevin Ortega recibió un llamado del VAR en el que le informaron que Williams Riveros había cometido una falta en su área en contra de Aldair Fuentes, por lo que tenía que ir a revisarlo. Ante esto, el árbitro decidió cobrar un penal a favor de Cusco FC y en contra de Universitario.