Futbolista de LaLiga de España sorprende al revelar su amor por Universitario: "Siempre hincha"

Universitario de Deportes se encuentra luchando semana a semana en la obtención del tetracampeonato de la Liga 1. En medio de ello, ha sorprendido las recientes declaraciones de un futbolista que ha sido fichado por un elenco de LaLiga de España, en el que ha afirmado ser un hincha acérrimo de los cremas.

Futbolista en club de LaLiga es hincha de Universitario

Nos referimos a Rafael Guzmán, futbolista de las divisiones menores de Universitario de Deportes que acaba de ser traspasado al Real Betis de LaLiga de España. Si bien va a iniciar con los juveniles en su primera experiencia en el exterior, es evidente que tiene el deseo de escalar poco a poco hasta ascender al primer equipo.

Recientemente, en una entrevista al programa "Hablemos de MAX", Guzmán tomó la palabra para revelar que siempre tuvo la intención de que el cuadro de la 'U' reciba una atribución económica en esta negociación a Real Betis. Dado su amor por la camiseta 'merengue', quiso que todo se lleve de esta manera para mostrar su total agradecimiento al conjunto de Ate.

"Obviamente la intención siempre fue dejarle algo a la 'U'. Real Betis me sigue desde el 2024. Es el club que me ha visto crecer y que más me ha ayudado. Mi papá y yo siempre hemos sido hinchas de Universitario y no podíamos irnos sin dejarle nada", declaró Rafael Guzmán.

Real Betis se pronuncia sobre Rafael Guzmán, joya de Universitario

Miguel Calzado, director de cantera de Real Betis, dio una opinión sobre Rafael Guzmán tras llegar a un acuerdo de traspaso para este 2026. Confirmó que la joya de Universitario jugará en la Sub 19, y que depende de él que se esfuerce para que llegue al primer equipo a temprana edad.

"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mismo que con cualquier otro chico. Se incorporará a la sub-19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea de que pueda dar el salto al fútbol profesional", declaró a RPP.