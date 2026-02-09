- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Futbolista de LaLiga de España sorprende al revelar su amor por Universitario: "Siempre hincha"
Si bien ahora defenderá a un club de LaLiga EA Sports de España, acaba de declarar públicamente que es hinchas acérrimo de Universitario.
Universitario de Deportes se encuentra luchando semana a semana en la obtención del tetracampeonato de la Liga 1. En medio de ello, ha sorprendido las recientes declaraciones de un futbolista que ha sido fichado por un elenco de LaLiga de España, en el que ha afirmado ser un hincha acérrimo de los cremas.
PUEDES VER: Miguel Rondeli, DT de Cusco FC, se deshizo en elogios ante refuerzos de Universitario: "Calidad"
Futbolista en club de LaLiga es hincha de Universitario
Nos referimos a Rafael Guzmán, futbolista de las divisiones menores de Universitario de Deportes que acaba de ser traspasado al Real Betis de LaLiga de España. Si bien va a iniciar con los juveniles en su primera experiencia en el exterior, es evidente que tiene el deseo de escalar poco a poco hasta ascender al primer equipo.
Recientemente, en una entrevista al programa "Hablemos de MAX", Guzmán tomó la palabra para revelar que siempre tuvo la intención de que el cuadro de la 'U' reciba una atribución económica en esta negociación a Real Betis. Dado su amor por la camiseta 'merengue', quiso que todo se lleve de esta manera para mostrar su total agradecimiento al conjunto de Ate.
"Obviamente la intención siempre fue dejarle algo a la 'U'. Real Betis me sigue desde el 2024. Es el club que me ha visto crecer y que más me ha ayudado. Mi papá y yo siempre hemos sido hinchas de Universitario y no podíamos irnos sin dejarle nada", declaró Rafael Guzmán.
(VIDEO: Hablemos de MAX)
Real Betis se pronuncia sobre Rafael Guzmán, joya de Universitario
Miguel Calzado, director de cantera de Real Betis, dio una opinión sobre Rafael Guzmán tras llegar a un acuerdo de traspaso para este 2026. Confirmó que la joya de Universitario jugará en la Sub 19, y que depende de él que se esfuerce para que llegue al primer equipo a temprana edad.
"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mismo que con cualquier otro chico. Se incorporará a la sub-19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea de que pueda dar el salto al fútbol profesional", declaró a RPP.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90