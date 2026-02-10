Ex Newell's emociona a hinchas y revela su alegría por jugar con Universitario: "Esta camiseta..."

Universitario de Deportes está enfocado en poder conseguir la gran mayoría de puntos posibles en el inicio de la temporada de la Liga 1 para poder encaminarse al tetracampeonato. Los merengues saben que no pueden relajarse, por lo que ya le están dando rodaje a sus fichajes. En ese sentido, un exjugador de Newell's de Argentina no ocultó su alegría por vestirse de crema.

Ex Newell's revela su alegría por jugar con Universitario

El empate por 1-1 ante Cusco FC ha dejado gran repercusión por el escándalo arbitral. No obstante, también dejó otras cosas positivas para la escuadra de Ate, como el aceptable desempeño de sus refuerzos. Precisamente, uno de los que debutó fue el argentino Héctor Fértoli, quien superó su lesión y ya se estrenó con Universitario.

Luego de haber sumado sus primeros minutos, el atacante argentino se pronunció en sus redes sociales y no dudó en demostrar su gran felicidad por haber debutado con la camiseta de la 'U'. Sin embargo, también señaló su malestar por haber concedido el empate en los minutos finales.

Héctor Fértoli se emocionó tras debutar con Universitario.

"Feliz de haber podido debutar con esta camiseta. Queda el sabor amargo por el empate en el final, pero eso no opaca el gran esfuerzo del equipo. ¡A seguir qué esto recién empieza! Y dale U", fue el mensaje que dejó el futbolista en su cuenta de Instagram.

Números de Héctor Fértoli en su debut con Universitario

Fértoli a penas pudo jugar 13 minutos en el partido ante Cusco FC, ingresando en reemplazo de Jairo Concha, y su aporte en el campo fue relativamente poco. De acuerdo con la data de Sofascore, solo pudo interactuar con el balón en 13 ocasiones, pero dejó una precisión de 78 % en los pases.

Héctor Fértoli y su paso por Newell's

Héctor Fértoli inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Newell's Old Boys, donde logró tener un gran desempeño y dio el salto al primer equipo. Con 'La Lepra' se mantuvo durante cuatro temporadas, donde jugó 64 partidos y consiguió marcar 11 goles.