- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Cajamarca vs Garcilaso
- Argentina vs Perú
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy EN VIVO, martes 10 de febrero: programación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse en las grandes ligas del mundo. En Sudamérica se juegan los duelos de vuelta de la Copa Libertadores 2026.
Este martes 10 de febrero tenemos una importantes programación de partidos en vivo a disputarse en los principales torneos del mundo. Continúa disputándose la Premier League, Copa Alemana y Coppa Italia. Además, en Sudamérica continúa la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmimsión.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:30
|Tottenham vs Newcastle United
|ESPN2, Disney+
|14:30
|Chelsea vs Leeds United
|ESPN, Disney+
|14:30
|Everton vs AFC Bournemouth
|Disney+, ESPN3
|15:15
|West Ham vs Manchester United
|Disney+, Claro TV+
Partidos de hoy en Copa Alemana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Hertha BSC vs Freiburg
|Disney+
Partidos de hoy en Copa de Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Napoli vs Como
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Pumas UNAM vs San Diego
|Disney+
|22:00
|Tigres UANL vs Forge
|Disney+
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Vitória vs Flamengo
|Fanatiz, SporTV
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Cúcuta Deportivo vs Medellín
|Fanatiz, Win+ Futbol
|18:20
|Llaneros vs Deportivo Pasto
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Deportivo Táchira vs The Strongest
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Colombia Sub-20 vs Uruguay Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
|16:00
|Venezuela Sub-20 vs Paraguay Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90