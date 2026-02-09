Partidos de hoy EN VIVO, martes 10 de febrero: programación y dónde ver fútbol online

0
Programación de partidos en vivo a disputarse en las grandes ligas del mundo. En Sudamérica se juegan los duelos de vuelta de la Copa Libertadores 2026.

Sandra Morales
Programación y agenda completa de partidos en vivo para este martes 10 de febrero
Programación y agenda completa de partidos en vivo para este martes 10 de febrero | FOTO: LIBERO
Este martes 10 de febrero tenemos una importantes programación de partidos en vivo a disputarse en los principales torneos del mundo. Continúa disputándose la Premier League, Copa Alemana y Coppa Italia. Además, en Sudamérica continúa la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmimsión.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
14:30Tottenham vs Newcastle UnitedESPN2, Disney+
14:30Chelsea vs Leeds UnitedESPN, Disney+
14:30Everton vs AFC BournemouthDisney+, ESPN3
15:15West Ham vs Manchester UnitedDisney+, Claro TV+

Partidos de hoy en Copa Alemana

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Hertha BSC vs FreiburgDisney+

Partidos de hoy en Copa de Italia

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Napoli vs ComoDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
20:00 Pumas UNAM vs San DiegoDisney+
22:00Tigres UANL vs ForgeDisney+

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Vitória vs FlamengoFanatiz, SporTV

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Cúcuta Deportivo vs MedellínFanatiz, Win+ Futbol
18:20Llaneros vs Deportivo PastoFanatiz, Win+ Futbol
20:30Atlético Bucaramanga vs Deportes TolimaFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Deportivo Táchira vs The StrongestESPN, Disney+

Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Colombia Sub-20 vs Uruguay Sub-20DIRECTV Sports, DGO
16:00Venezuela Sub-20 vs Paraguay Sub-20DIRECTV Sports, DGO

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

