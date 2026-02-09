Deportivo Táchira vs The Strongest EN VIVO: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver Copa Libertadores

Todo listo para el partido entre Deportivo Táchira vs The Strongest por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este encuentro se llevará a cabo el martes 10 de febrero a partir de las 19:30 hora peruana (20:30 horas de Venezuela y Bolivia). La señal en vivo va por ESPN para toda Latinoamérica, así como vía streaming en la plataforma de Disney Plus.

Este duelo definirá al primer equipo clasificado a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. The Strongest afrontó la ida en la altura de La Paz y solo pudo obtener un triunfo de 2-1 sobre Deportivo Táchira. Hinchas quedaron desilusionados, ya que esperaban un mejor marcador ante la altura que se percibe en dicho país.

Ahora, los venezolanos reciben al 'Tigre' en una versión irregular, ya que no convence su funcionamiento en el certamen local e internacional. Táchira sabe de la relevancia que es avanzar a la siguiente ronda, por lo que no se guardará nada en el Polideportivo de Pueblo Nueva en San Cristóbal.

En lo que va del 2026, The Strongest suma dos empates y un triunfo. Justamente, su victoria fue en Copa Libertadores ante Deportivo Táchira, por lo que espera sostener esa línea ante lo dudoso que es su planteamiento en este arranque de temporada.

Por su parte, Deportivo Táchira inició con pie derecho la edición 2026 al sumar dos triunfos seguidos ante Independiente de Santa Fe (amistoso) y Anzoátegui FC por la Liga Venezolana. Sin embargo, encadena dos derrotas consecutivas ante The Strongest y el reciente fin de semana ante Portuguesa por la mínima diferencia.

Deportivo Táchira anuncia su partido ante The Strongest por Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Deportivo Táchira vs The Strongest?

El partido entre Deportivo Táchira vs The Strongest por la vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 se disputará este martes 10 de febrero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal, Venezuela. Ambos elencos saben que la llave está para cualquiera, por lo que no se guardarán en los siguientes 90 minutos.

¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest?

Este duelo entre Deportivo Táchira vs The Strongest inicia a partir de las 19:30 hora peruana (20:30 horas de Venezuela y Bolivia). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 21:30 horas

¿Dónde ver Deportivo Táchira vs The Strongest?

El partido entre Deportivo Táchira vs The Strongest se podrá ver por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus, el cual puedes sintonizarlo vía PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Deportivo Táchira vs The Strongest

Argentina: Disney+ Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+

Brasil: Globo, ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

México: ESPN 2, Disney+ Premium

España: LaLiga+ Spain

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN Sports, Tubi

Posibles alineaciones de Deportivo Táchira vs The Strongest

Deportivo Táchira: Jesús Camargo, Juan Sánchez, Lautaro, Lusnig, Adalberto, Peñaranda, Jairo Villalpando, Pablo Camacho, Carlos Calzafilla, José Pérez, Gustavo Lozano, Franco Provenzano y Delvin Alfonzo.

The Strongest: Luis Banegas, José Moya, Martín Chiatti, Junior Romay, Carlos Ventura, Raúl Castro, Carmelo Algarañaz, Adrián Estacio, Jonathan Bustos, Widen Saucedo y Jaime Arrascaita.

Deportivo Táchira vs The Strongest: pronóstico, cuotas y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Deportivo Táchira se perfila como favorito para llevarse la victoria ante The Strongest en este duelo de Copa Libertadores 2026. Un duelo abierto y con elencos de alto poder ofensivo intuye la posibilidad de ver 1.5 goles en este choque, por lo que no es una mala opción. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS DEPORTIVO TÁCHIRA EMPATE THE STRONGEST Betsson 1.68 3.45 4.95 Betano 1.70 3.45 5.10 Bet365 1.65 3.60 4.75 1XBet 1.76 3.65 5.02 Doradobet 1.75 3.75 5.50

Deportivo Táchira vs The Strongest: estadísticas e historial

A lo largo de la historia, ambos elencos se han visto una sola vez en duelos oficiales. Solo fue en el reciente choque de ida por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Este duelo se llevó a cabo en el Estadio Hernando Siles de La Paz, en el que The Strongest derrotó 2-1 a Deportivo Táchira.