¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest y dónde ver partido por Copa Libertadores?

Deportivo Táchira se enfrenta a The Strongest por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, desde el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal.

Wilfredo Inostroza
The Strongest se enfrenta a Deportivo Táchira por Copa Libertadores
The Strongest se enfrenta a Deportivo Táchira por Copa Libertadores | Foto: AFP
Esta semana se juegan los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Deportivo Táchira se enfrenta a The Strongest desde el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, de San Cristóbal. ¿Qué equipo avanzará de ronda en el máximo certamen a nivel continental?

Fallo del VAR se reportó en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos.

PUEDES VER: Se reveló por qué falló el VAR durante el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: "No se iba a poder"

¿Cuándo juega Deportivo Táchira vs The Strongest?

El encuentro de Deportivo Táchira y The Strongest se juega este martes 10 de febrero.

¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest?

Repasa horarios de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
  • Bolivia y Venezuela: 20:30
  • Argentina, Chile, Paraguay, Ururguay: 18:30
  • México: 18:30
  • Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
  • España: 01:30 (del miércoles 11)

¿Dónde ver Deportivo Táchira vs The Strongest?

En Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN y también por la plataforma Disney Plus. Además, en Argentina puedes verlo por FOX Sports. Si los quieres ver en Estados Unidos, estará disponible por beIN Sports.

Deportivo Táchira vs The Strongest: previa del partido

Recordemos que el encuentro de ida disputado en La Paz terminó con victoria de The Strongest por 2-1, un resultado corto para las aspiraciones bolivianos, tomando en cuenta que tuvo a la altura como aliado.

Asimismo, el 'aurinegro' va por la remontada y contará con el apoyo de su afición para seguir avanzando de ronda en el campeonato más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

Deportivo Tachira vs The Strongest

The Strongest se enfrenta a Táchira por la Copa Libertadores.

Cabe señalar que el ganador de esta llave se medirá ante el siempre complicado Deportes Tolima, equipo colombiano que cerrará la lleva en condición de local.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

