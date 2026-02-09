- Hoy:
¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest y dónde ver partido por Copa Libertadores?
Deportivo Táchira se enfrenta a The Strongest por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, desde el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal.
Esta semana se juegan los partidos de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Deportivo Táchira se enfrenta a The Strongest desde el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, de San Cristóbal. ¿Qué equipo avanzará de ronda en el máximo certamen a nivel continental?
¿Cuándo juega Deportivo Táchira vs The Strongest?
El encuentro de Deportivo Táchira y The Strongest se juega este martes 10 de febrero.
¿A qué hora juega Deportivo Táchira vs The Strongest?
Repasa horarios de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
- Bolivia y Venezuela: 20:30
- Argentina, Chile, Paraguay, Ururguay: 18:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 19:30 (Miami y Nueva York) y 16:30 (Los Ángeles)
- España: 01:30 (del miércoles 11)
¿Dónde ver Deportivo Táchira vs The Strongest?
En Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN y también por la plataforma Disney Plus. Además, en Argentina puedes verlo por FOX Sports. Si los quieres ver en Estados Unidos, estará disponible por beIN Sports.
Deportivo Táchira vs The Strongest: previa del partido
Recordemos que el encuentro de ida disputado en La Paz terminó con victoria de The Strongest por 2-1, un resultado corto para las aspiraciones bolivianos, tomando en cuenta que tuvo a la altura como aliado.
Asimismo, el 'aurinegro' va por la remontada y contará con el apoyo de su afición para seguir avanzando de ronda en el campeonato más importante a nivel de clubes de Sudamérica.
The Strongest se enfrenta a Táchira por la Copa Libertadores.
Cabe señalar que el ganador de esta llave se medirá ante el siempre complicado Deportes Tolima, equipo colombiano que cerrará la lleva en condición de local.
