Esta cuestionada medida ha sido adoptada por la administración Trump, con la finalidad de permitir a los funcionarios encargados de la deportación acceder a la información de Medicaid. Con ello, hospitales y gobiernos estatales han informado a los pacientes inmigrantes sobre el posible uso de sus datos personales, como las direcciones de sus hogares, en acciones destinadas a su próxima deportación.

ICE continúa usando datos de Medicaid y los inmigrantes en estos estados son deportados

'coloradonewsline.com' y otros portales han expuesto que, el advertir a los pacientes sobre la posible divulgación de su información con ICE, podría desincentivarlos a inscribirse en el programa Medicaid de Emergencia, el cual permite al gobierno estadounidense reembolsar a los hospitales por el tratamiento de emergencia de inmigrantes no elegibles para la cobertura estándar de Medicaid.

No obstante, si los hospitales deciden no informar que los datos de los pacientes se comparten con las autoridades federales, estos podrían ignorar que su cobertura médica los expone al riesgo de ser localizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y luego, proceder con su expulsión del país.

ICE continúa usando datos de Medicaid y los inmigrantes en estos estados son deportados.

Al respecto, Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, ha señalado que, si se comunica a los inmigrantes que su información de Medicaid de Emergencia será compartida con ICE, es probable que muchos opten por no buscar atención médica de emergencia.

"La mitad de los casos de Medicaid de Emergencia corresponden a partos de bebés ciudadanos estadounidenses. ¿Queremos que estas madres eviten el hospital al entrar en labor de parto?", mencionó Cuello.

Polémica por este cambio de compartir datos de Medicaid a ICE sobre inmigrantes

Cabe resaltar que, por más de diez años, hospitales y estados han garantizado a los pacientes que su información personal, incluyendo domicilio y estatus migratorio, no se compartirá con las autoridades migratorias al solicitar cobertura médica federal. Un memorando de política del ICE de 2013 aseguraba que la agencia no usaría la información de las solicitudes de cobertura médica para actividades de control.

Sin embargo, ahora, esta política cambió desde el año pasado, tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, quien implementó medidas más estrictas contra la inmigración, comenzando a canalizar datos de diversas agencias gubernamentales al Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo información fiscal presentada ante el IRS y otras entidades.