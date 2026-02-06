¡Insólito hecho! Una abogada del gobierno de EE. UU. fue destituida de su cargo en el Departamento de Justicia (DOJ), esto luego de expresar su descontento durante una audiencia judicial relacionada con una operación migratoria federal en Minnesota.

La abogada impactó al calificar su trabajo como "un asco", lo que llevó a su remoción, según informó una fuente familiarizada con el caso y el medio 'Milenio'. ¿Qué más se sabe sobre este incidente?

Escándalo en ICE: expulsan a abogada por exponer sistema frente a las redadas migratorias

Julie Le, quien formaba parte del equipo de la justicia de EE. UU., fue retirada de su cargo por la oficina del fiscal federal en Minnesota tras dar unos inesperados comentarios durante una audiencia el 3 de febrero. Este dato fue revelado por una fuente anónima que prefirió no expresar su identidad debido a la naturaleza del asunto.

Previo a su asignación temporal, Le trabajó para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Ahora, todo sucedió cuando en una audiencia, expresó su frustración al juez federal Jerry Blackwell, manifestando su deseo de ser declarada en desacato de la corte "para que pueda dormir las 24 horas".

En sus declaraciones, Le criticó el sistema judicial, señalando lo siguiente: "El sistema es un asco. Este trabajo es un asco. Y dedico cada aliento que tengo para poder entregarle lo que necesita".

Sus comentarios exponen la creciente presión que enfrenta el sistema judicial federal, especialmente desde que el presidente Trump asumió nuevamente la presidencia, prometiendo una campaña de deportaciones masivas.

Le y la presión a fiscales frente a redadas

Cabe precisar que Le era una abogada que estaba en período de prueba. Ella enfrentó críticas por la gestión de al menos 88 casos en menos de un mes, según los registros judiciales en línea. Durante una audiencia, el juez Blackwell le recordó que la cantidad de casos no justifica el incumplimiento de las órdenes judiciales.

Le antes trabajaba como abogada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el tribunal de inmigración. Tras ello, admitió que se ofreció como voluntaria para la operación en Minnesota sin la preparación adecuada. A pesar de su deseo de renunciar, no logró encontrar un reemplazo.

"Arreglar un sistema fallido no es algo que pueda hacerse de inmediato; no tengo un botón mágico para solucionarlo", mencionó Le, quien enfrenta ahora una situación laboral de incertidumbre.