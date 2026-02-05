ALERTA en Walmart de Wisconsin: mujer es ARRESTADA tras ser acusada de golpear a adolescente y protagonizar INCIDENTE con scooter
Una mujer de La Crosse se encuentra en una difícil situación tras un incidente en Walmart, donde habría golpeado a una adolescente mientras conducía un scooter.
¡Mucha atención! Recientemente, una mujer de la ciudad de La Crosse, en Wisconsin, Estados Unidos, se encuentra atravesando una complicada situación, esto luego de ser arrestada por las autoridades locales, tras una grave acusación, en la que es considerada como la principal sospechosa del ataque a una adolescente. ¿Qué pasó y qué tiene que ver un estacionamiento de una tienda Walmart?
Walmart: mujer es detenida tras ser acusada de golpear a adolescente y protagonizar incidente
Según informes de WIZM, una mujer de La Crosse se encuentra enfrentando fuertes cargos por abuso infantil intencional tras un incidente registrado en un Walmart de la zona, donde fue vista con un scooter eléctrico. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los detalles de lo sucedido y determinar las circunstancias que llevaron a la acusación, además de la persona afectada.
Este miércoles 4 de febrero, un tribunal de Wisconsin dictó la orden de pago de una fianza para la mujer identificada como India James, quien enfrenta cargos tras un incidente ocurrido el mes pasado, donde supuestamente utilizó un carrito de compras eléctrico en el estacionamiento de un Walmart y agredió a una adolescente, golpeándola en el brazo mientras esta circulaba en su vehículo.
Según los informes policiales, la menor víctima señaló que James intentó atropellarla debido a un conflicto anterior relacionado con una deuda. Se espera que la mujer acusada regrese al tribunal a finales de este mes para continuar con el proceso judicial. No obstante, no se han revelado más detalles al respecto.
¿Qué hacer frente a un ataque en una tienda Walmart?
En este contexto, es importante conocer que, si alguien llega a atacarte en un Walmart, tu prioridad debe ser tu seguridad: debes buscar ayuda inmediata de los trabajadores. También puedes llamar a la policía (911) y busca atención médica si resultas herido.
No te olvides de reportar rápidamente el incidente al gerente de la tienda, documentar todo con fotografías, nombres de testigos y busca asesoría legal si el caso lo amerita.
