ROBO MILLONARIO en Walmart de Luisiana: conductor de FedEx es ARRESTADO por apropiación ilegal de mercancía valorada en $32,000
Un conductor de FedEx fue arrestado en East Baton Rouge tras el robo de mercancía valuada en $32,000 que nunca llegó a Walmart, según autoridades.
La Oficina del Sheriff de East Baton Rouge informó sobre el arresto de un conductor de FedEx acusado de robar mercancía destinada a una tienda Walmart en Luisiana. El caso salió a la luz luego de que varios paquetes nunca llegaran a su destino final.
PUEDES VER: ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE puede arrestar en Oregón SIN ORDEN JUDICIAL solo por esta razón
Gracias al uso de dispositivos de rastreo instalados en los envíos, las autoridades lograron localizar la mercancía y vincularla directamente con el conductor responsable del transporte.
Robo de mercancía destinada a Walmart
De acuerdo con las autoridades, un investigador global de Walmart alertó a los detectives tras detectar la desaparición de varios paquetes programados para entrega. La mercancía, que contaba con sistemas de localización, permitió seguir el rastro en tiempo real.
Conductor de FedEx es arrestado en East Baton Rouge tras el robo de mercancía destinada a Walmart.
El seguimiento condujo a los investigadores hasta la cuadra 6000 de Jones Creek Road, donde se identificó un apartamento presuntamente relacionado con el robo. Ante esta información, los detectives avanzaron con el proceso legal correspondiente.
Arresto del conductor de FedEx en East Baton Rouge
Con una orden de allanamiento, los agentes ingresaron al apartamento y recuperaron mercancía robada valuada en aproximadamente $32,000 dólares, confirmando las sospechas iniciales del caso.
El sospechoso fue identificado como Draterrius McCollough, de 31 años, quien fue arrestado y trasladado a la prisión parroquial de East Baton Rouge, donde enfrenta cargos formales por robo.
