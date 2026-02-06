ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE puede arrestar en Oregón SIN ORDEN JUDICIAL solo por esta razón

Un juez federal dictaminó este miércoles que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Oregón solo pueden detener a personas sin una orden judicial si existe riesgo de fuga, estableciendo límites a una práctica que ha sido criticada por vulnerar los derechos de inmigrantes, tanto legales como indocumentados. Según la Associated Press, la decisión se derivó de una demanda colectiva presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional.

Juez limita detenciones sin orden de ICE en Oregón por riesgo de "daño grave".

ICE puede detener inmigrantes legales e indocumentados en Oregón sin orden judicial por esta razón

De acuerdo con la Associated Press, el fallo restringe la política de ICE de "detener primero, justificar después" y reafirma que los agentes solo pueden realizar detenciones sin orden judicial cuando exista una probabilidad clara de fuga.

El juez de distrito de EE. UU. Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar tras escuchar evidencia de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Oregón han detenido a personas durante operativos migratorios sin órdenes judiciales y sin determinar si había riesgo de fuga.

Kasubhai calificó estas acciones como "violentas y brutales" y expresó su preocupación por la violación del debido proceso: "El debido proceso exige que quienes tienen gran poder ejerzan gran moderación. Ese es el fundamento de una república democrática, fundada en esta gran Constitución. Creo que estamos perdiendo eso", dijo el juez, citado por Associated Press.

Entre los casos presentados, Víctor Cruz Gamez, un abuelo de 56 años residente en EE. UU. desde 1999, relató que fue detenido durante tres semanas a pesar de contar con un permiso de trabajo vigente y tener una solicitud de visa en trámite.

¿Qué implica esta decisión para inmigrantes en Estados Unidos?

Todd Lyons, jefe interino de ICE, ya había recordado en un memorando la semana pasada que los agentes no deben detener personas sin orden administrativa emitida por un supervisor, salvo riesgo de fuga. La decisión judicial ahora refuerza esta regla, limitando operativos migratorios que podrían afectar a inmigrantes legales y no autorizados en Oregón.

La demanda fue presentada por la organización sin fines de lucro Innovation Law Lab, que ha defendido a los detenidos en estas redadas, señalando que los abusos documentados reflejan un patrón de violaciones a los derechos civiles.