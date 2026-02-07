- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Universitario
- ADT vs Sport Boys
- Barcelona vs Mallorca
- River vs Tigre
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
DESAGRADABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USO LETAL de la fuerza por parte de agentes del ICE podría quedar IMPUNE por esta razón
La muerte de manifestantes en Minneapolis por agentes del ICE genera indignación y debate sobre el uso letal de la fuerza y la posible impunidad.
La reciente muerte de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis ha desatado una ola de indignación en Estados Unidos. Los agentes federales involucrados calificaron inicialmente a ambos como "terroristas", generando fuertes críticas de activistas y políticos.
PUEDES VER: DURA PÉRDIDA para EE. UU.: esto pasaría si Donald Trump DEPORTA a miles de inmigrantes haitianos bajo TPS
El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad legal de los agentes de inmigración y los estándares de uso de la fuerza, mientras la administración Trump enfrenta cuestionamientos por su respuesta y promesas de investigación.
Investigación legal y uso de la fuerza
Según expertos legales, determinar si los agentes infringieron la ley dependerá de si su uso de la fuerza letal fue razonable en el momento del tiroteo. La Corte Suprema establece que un disparo no viola la Constitución si el agente creyó que existía un peligro inminente de muerte o lesiones graves, aun cuando la víctima estuviera desarmada.
Uso de la fuerza letal por parte de agentes del ICE podría quedar impune.
Los tribunales deberán evaluar la perspectiva del agente, considerando pruebas como videos, testimonios de testigos y antecedentes de confrontaciones previas. Además, la investigación local de Minnesota busca establecer si hubo violaciones a las leyes estatales.
Impunidad y debate público
Mientras algunos funcionarios federales aseguran que los agentes gozan de inmunidad absoluta, expertos legales advierten que podrían ser procesados a nivel estatal si se presentaran cargos por homicidio o uso excesivo de la fuerza. La falta de claridad sobre la rendición de cuentas ha intensificado la indignación de activistas y la presión política sobre las autoridades.
El caso también evidencia diferencias entre la capacitación policial local y la de los agentes federales, quienes, según críticos, no están preparados para enfrentar manifestaciones urbanas. Esto alimenta el debate sobre reformas en el entrenamiento y protocolos de ICE, así como sobre la supervisión y las políticas que rigen sus actuaciones.
- 1
Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE puede arrestar en Oregón SIN ORDEN JUDICIAL solo por esta razón
- 3
DURA PÉRDIDA para EE. UU.: esto pasaría si Donald Trump DEPORTA a miles de inmigrantes haitianos bajo TPS
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90