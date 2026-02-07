DESAGRADABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USO LETAL de la fuerza por parte de agentes del ICE podría quedar IMPUNE por esta razón

La reciente muerte de los ciudadanos Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis ha desatado una ola de indignación en Estados Unidos. Los agentes federales involucrados calificaron inicialmente a ambos como "terroristas", generando fuertes críticas de activistas y políticos.

El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad legal de los agentes de inmigración y los estándares de uso de la fuerza, mientras la administración Trump enfrenta cuestionamientos por su respuesta y promesas de investigación.

Investigación legal y uso de la fuerza

Según expertos legales, determinar si los agentes infringieron la ley dependerá de si su uso de la fuerza letal fue razonable en el momento del tiroteo. La Corte Suprema establece que un disparo no viola la Constitución si el agente creyó que existía un peligro inminente de muerte o lesiones graves, aun cuando la víctima estuviera desarmada.

Uso de la fuerza letal por parte de agentes del ICE podría quedar impune.

Los tribunales deberán evaluar la perspectiva del agente, considerando pruebas como videos, testimonios de testigos y antecedentes de confrontaciones previas. Además, la investigación local de Minnesota busca establecer si hubo violaciones a las leyes estatales.

Impunidad y debate público

Mientras algunos funcionarios federales aseguran que los agentes gozan de inmunidad absoluta, expertos legales advierten que podrían ser procesados a nivel estatal si se presentaran cargos por homicidio o uso excesivo de la fuerza. La falta de claridad sobre la rendición de cuentas ha intensificado la indignación de activistas y la presión política sobre las autoridades.

El caso también evidencia diferencias entre la capacitación policial local y la de los agentes federales, quienes, según críticos, no están preparados para enfrentar manifestaciones urbanas. Esto alimenta el debate sobre reformas en el entrenamiento y protocolos de ICE, así como sobre la supervisión y las políticas que rigen sus actuaciones.