0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Torneo Apertura

ALERTA, ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: bancos CERRARÁN sus sucursales por 24 horas en esta FECHA por insólito motivo

Reconocidas entidades financieras en EE. UU., tras su anuncio, han asegurado la operatividad de la red de cajeros automáticos y los servicios de banca en línea.

Melanni Miranda
EE. UU.: bancos cerrarán sus sucursales por 24 horas en esta fecha por insólito motivo.
EE. UU.: bancos cerrarán sus sucursales por 24 horas en esta fecha por insólito motivo. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
COMPARTIR

¡Mucha atención! Recientemente, las entidades bancarias de Estados Unidos han confirmado la interrupción temporal de sus servicios presenciales por un día completo en febrero. Esta pausa de actividades, la cual se extenderá por 24 horas, se debe al calendario de feriados federales determinados por la Reserva Federal, lo que dará con el cierre de todas las sucursales físicas en la nación.

Aprueban medida que impide que indocumentados detenidos obtengan libertad bajo fianza.

PUEDES VER: ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados con historial en EE. UU.: tribunal valida su detención SIN DERECHO A FIANZA

EE. UU.: bancos cerrarán sus sucursales por 24 horas por insólito motivo

Según lo expuesto por 'La Nación' y otros medios, con el objetivo que los usuarios se preparen ante esta actualización, el sector bancario de EE. UU. anunció que el lunes 16 de febrero de 2026 se llevará a cabo un cierre generalizado de sucursales en todo el país. La medida se debe a la conmemoración del Día de los Presidentes, un feriado federal que se celebra el tercer lunes de febrero, conforme a ley.

EE. UU.

Bancos de Estados Unidos cerrarán sus sucursales por 24 horas en esta fecha por insólito motivo.

En este día de cierre, los bancos no ofrecerán servicios presenciales, sin embargo, las entidades financieras han asegurado que los canales de banca digital y la red de cajeros automáticos seguirán disponibles para realizar retiros de efectivo y consultas electrónicas.

La prensa internacional y las autoridades locales han recomendado a todos los usuarios a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante este cierre por el feriado. A continuación, los bancos que no trabajarán de manera física:

  • Bank of America
  • Chase
  • Citibank
  • Compass
  • Capital One
  • Citizens Bank
  • Goldman Sachs
  • Morgan Stanley
  • PNC Bank
  • SunTrust Bank
  • Santander Bank
  • Truist Bank
  • US Bank
  • Wells Fargo

¿Cuáles son las fechas de cierre en este 2026?

Este es el calendarios de feriados federales en EE. UU., fechas en la que no se ofrece atención en los bancos y en otras entidades:

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 19 de enero: Día de Martin Luther King
  • 16 de febrero: Día de los Presidentes
  • 25 de mayo: Día de los Caídos
  • 19 de junio: Juneteenth
  • 3 de julio: Día de la Independencia (el feriado se adelantó porque el 4 cae sábado)
  • 7 de septiembre: Día del Trabajo
  • 12 de octubre: Columbus Day
  • 11 de noviembre: Día de los Veteranos
  • 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias
  • 25 de diciembre: Navidad
Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

Lo más visto

  1. Inmigrantes en ALERTA por operativo de ICE en Florida: en tres días arrestaron a cientos de indocumentados con ACUSACIONES GRAVES

  2. DESAGRADABLE NOTICIA para inmigrantes en EE. UU.: USO LETAL de la fuerza por parte de agentes del ICE podría quedar IMPUNE por esta razón

  3. ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados con historial en EE. UU.: tribunal valida su detención SIN DERECHO A FIANZA

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano