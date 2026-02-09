- Hoy:
ALERTA, ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: bancos CERRARÁN sus sucursales por 24 horas en esta FECHA por insólito motivo
Reconocidas entidades financieras en EE. UU., tras su anuncio, han asegurado la operatividad de la red de cajeros automáticos y los servicios de banca en línea.
¡Mucha atención! Recientemente, las entidades bancarias de Estados Unidos han confirmado la interrupción temporal de sus servicios presenciales por un día completo en febrero. Esta pausa de actividades, la cual se extenderá por 24 horas, se debe al calendario de feriados federales determinados por la Reserva Federal, lo que dará con el cierre de todas las sucursales físicas en la nación.
EE. UU.: bancos cerrarán sus sucursales por 24 horas por insólito motivo
Según lo expuesto por 'La Nación' y otros medios, con el objetivo que los usuarios se preparen ante esta actualización, el sector bancario de EE. UU. anunció que el lunes 16 de febrero de 2026 se llevará a cabo un cierre generalizado de sucursales en todo el país. La medida se debe a la conmemoración del Día de los Presidentes, un feriado federal que se celebra el tercer lunes de febrero, conforme a ley.
Bancos de Estados Unidos cerrarán sus sucursales por 24 horas en esta fecha por insólito motivo.
En este día de cierre, los bancos no ofrecerán servicios presenciales, sin embargo, las entidades financieras han asegurado que los canales de banca digital y la red de cajeros automáticos seguirán disponibles para realizar retiros de efectivo y consultas electrónicas.
La prensa internacional y las autoridades locales han recomendado a todos los usuarios a tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante este cierre por el feriado. A continuación, los bancos que no trabajarán de manera física:
- Bank of America
- Chase
- Citibank
- Compass
- Capital One
- Citizens Bank
- Goldman Sachs
- Morgan Stanley
- PNC Bank
- SunTrust Bank
- Santander Bank
- Truist Bank
- US Bank
- Wells Fargo
¿Cuáles son las fechas de cierre en este 2026?
Este es el calendarios de feriados federales en EE. UU., fechas en la que no se ofrece atención en los bancos y en otras entidades:
- 1° de enero: Año Nuevo
- 19 de enero: Día de Martin Luther King
- 16 de febrero: Día de los Presidentes
- 25 de mayo: Día de los Caídos
- 19 de junio: Juneteenth
- 3 de julio: Día de la Independencia (el feriado se adelantó porque el 4 cae sábado)
- 7 de septiembre: Día del Trabajo
- 12 de octubre: Columbus Day
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos
- 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias
- 25 de diciembre: Navidad
