PELIGRO invernal en EE. UU.: se aproxima un fin de semana "peligroso" por nieve extrema y frío intenso

Las alertas meteorológicas se mantienen activas en el noreste de Estados Unidos ante la llegada de uno de los episodios más fríos y peligrosos de este invierno. El fenómeno, impulsado por una masa de aire ártico asociada al vórtice polar, afectará especialmente entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, con impactos directos en la salud, el transporte y los servicios básicos en zonas densamente pobladas.

Meteorólogos advierten que no se trata solo de nieve, sino de una combinación de temperaturas extremas, fuertes ráfagas de viento y sensaciones térmicas que podrían caer muy por debajo de los cero grados, elevando el riesgo para residentes y viajeros.

Frío extremo y vientos peligrosos ponen en alerta al noreste de EE.UU. este fin de semana.

Nieve, viento y sensaciones térmicas bajo cero

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió advertencias por frío extremo desde Pensilvania y Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra, incluyendo el área triestatal de Nueva York, Boston y Filadelfia.

Según los pronósticos, se esperan:

Sensaciones térmicas entre -18 °C y -23 °C en grandes ciudades

en grandes ciudades Valores aún más bajos en zonas rurales e interiores

Vientos intensos que incrementarán el riesgo de congelación

Acumulaciones moderadas de nieve, con picos mayores en zonas montañosas

Especialistas de la NOAA describen el evento como una irrupción ártica significativa, con una de las masas de aire más frías registradas en lo que va del invierno.

¿Por qué se considera un evento "peligroso"?

El mayor riesgo no es la cantidad de nieve, sino la combinación de factores climáticos extremos. Las autoridades alertan sobre:

Ventiscas pasajeras y reducción severa de visibilidad

Carreteras congeladas y altamente resbaladizas

Riesgo elevado de hipotermia y congelación en minutos

Posibles retrasos y cancelaciones de vuelos

Presión sobre redes eléctricas y sistemas de calefacción

Qué esperar cada día del fin de semana

Viernes 7 de febrero

Nieve dispersa en gran parte del noreste

Mayor intensidad en zonas montañosas

Descenso progresivo de temperaturas

Sábado 8 de febrero

Persistencia de nieve en Nueva Inglaterra

Entrada plena del aire ártico

Vientos fuertes con frío peligroso

Domingo 9 de febrero

Condiciones gélidas generalizadas

Nuevas rondas de nieve desde Michigan hasta West Virginia

Sensaciones térmicas extremas durante todo el día

Riesgos para la salud y recomendaciones

Las autoridades sanitarias insisten en no subestimar este episodio. Recomiendan:

Limitar al máximo la exposición al aire libre

Usar varias capas de ropa térmica

Cubrir manos, rostro y cabeza

Extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas sin hogar

Proteger tuberías, revisar calefacción y tener suministros de emergencia

Evitar viajes largos si no son estrictamente necesarios

El NWS recuerda que el viento puede hacer que el cuerpo pierda calor mucho más rápido de lo que indican los termómetros, aumentando el peligro real.