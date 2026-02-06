PELIGRO invernal en EE. UU.: se aproxima un fin de semana "peligroso" por nieve extrema y frío intenso
Una irrupción de aire ártico traerá nieve, vientos intensos y sensaciones térmicas bajo cero en ciudades clave como Nueva York, Boston y Filadelfia.
Las alertas meteorológicas se mantienen activas en el noreste de Estados Unidos ante la llegada de uno de los episodios más fríos y peligrosos de este invierno. El fenómeno, impulsado por una masa de aire ártico asociada al vórtice polar, afectará especialmente entre el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, con impactos directos en la salud, el transporte y los servicios básicos en zonas densamente pobladas.
Meteorólogos advierten que no se trata solo de nieve, sino de una combinación de temperaturas extremas, fuertes ráfagas de viento y sensaciones térmicas que podrían caer muy por debajo de los cero grados, elevando el riesgo para residentes y viajeros.
Frío extremo y vientos peligrosos ponen en alerta al noreste de EE.UU. este fin de semana.
Nieve, viento y sensaciones térmicas bajo cero
El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió advertencias por frío extremo desde Pensilvania y Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra, incluyendo el área triestatal de Nueva York, Boston y Filadelfia.
Según los pronósticos, se esperan:
- Sensaciones térmicas entre -18 °C y -23 °C en grandes ciudades
- Valores aún más bajos en zonas rurales e interiores
- Vientos intensos que incrementarán el riesgo de congelación
- Acumulaciones moderadas de nieve, con picos mayores en zonas montañosas
Especialistas de la NOAA describen el evento como una irrupción ártica significativa, con una de las masas de aire más frías registradas en lo que va del invierno.
¿Por qué se considera un evento "peligroso"?
El mayor riesgo no es la cantidad de nieve, sino la combinación de factores climáticos extremos. Las autoridades alertan sobre:
- Ventiscas pasajeras y reducción severa de visibilidad
- Carreteras congeladas y altamente resbaladizas
- Riesgo elevado de hipotermia y congelación en minutos
- Posibles retrasos y cancelaciones de vuelos
- Presión sobre redes eléctricas y sistemas de calefacción
Qué esperar cada día del fin de semana
Viernes 7 de febrero
- Nieve dispersa en gran parte del noreste
- Mayor intensidad en zonas montañosas
- Descenso progresivo de temperaturas
Sábado 8 de febrero
- Persistencia de nieve en Nueva Inglaterra
- Entrada plena del aire ártico
- Vientos fuertes con frío peligroso
Domingo 9 de febrero
- Condiciones gélidas generalizadas
- Nuevas rondas de nieve desde Michigan hasta West Virginia
- Sensaciones térmicas extremas durante todo el día
Riesgos para la salud y recomendaciones
Las autoridades sanitarias insisten en no subestimar este episodio. Recomiendan:
- Limitar al máximo la exposición al aire libre
- Usar varias capas de ropa térmica
- Cubrir manos, rostro y cabeza
- Extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas sin hogar
- Proteger tuberías, revisar calefacción y tener suministros de emergencia
- Evitar viajes largos si no son estrictamente necesarios
El NWS recuerda que el viento puede hacer que el cuerpo pierda calor mucho más rápido de lo que indican los termómetros, aumentando el peligro real.
