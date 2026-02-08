- Hoy:
PELIGRO para ciudadanos en Miami: estudio revela ALARMANTE nivel de seguridad en las carreteras por esta razón
Miami encabeza un ranking negativo que genera preocupación entre residentes y expertos por su impacto directo en la vida cotidiana.
Miami volvió a encender las alarmas a nivel nacional tras la publicación de un ranking negativo que expone un problema creciente en sus calles: el comportamiento de sus conductores. Un estudio reciente reveló que la ciudad presenta un nivel alarmante de agresividad al volante, lo que impacta directamente en la seguridad vial.
PUEDES VER: DURA PÉRDIDA para EE. UU.: esto pasaría si Donald Trump DEPORTA a miles de inmigrantes haitianos bajo TPS
La investigación, elaborada por la firma legal Lemon Law Experts, coloca a Miami en el primer lugar entre las ciudades con conductores más molestos, agresivos y groseros de Estados Unidos, una combinación que convierte cada trayecto diario en una experiencia de alto riesgo.
Miami lidera un ranking que preocupa por la seguridad vial
El estudio asignó a Miami una puntuación de 98.50 sobre 100 en su "índice de molestia al volante", la más alta del país. Además, 86 % de los residentes calificaron el comportamiento de los conductores locales con una nota de 7 o más, en una escala donde 10 representa un nivel extremo de molestia.
Miami lidera un ranking negativo que preocupa a los ciudadanos.
La brecha con otras ciudades es significativa. La distancia entre Miami y la segunda ciudad del ranking es mayor que la que existe entre el segundo y el séptimo puesto, lo que refuerza la idea de que el problema no es puntual, sino estructural y persistente.
Conductas agresivas que aumentan el riesgo en las calles
Entre los comportamientos que más contribuyen al peligro en las carreteras de Miami se encuentran los cambios de carril sin señalizar, seguir demasiado de cerca a otros vehículos, el exceso de velocidad, no permitir incorporaciones al tráfico y los estacionamientos irrespetuosos.
Aunque Miami encabeza el listado, la agresividad al volante es parte de una tendencia nacional. Estudios más amplios muestran que la mayoría de los conductores en Estados Unidos admiten haber tenido conductas agresivas recientemente, lo que confirma que este tipo de comportamientos no solo generan frustración, sino que también elevan el riesgo de accidentes.
