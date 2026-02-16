- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 17 de febrero: proramación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo para este martes 17 de febrero. Sporting Cristal debuta en la Copa Libertadores. Además, tenemos Champions League.
Este martes 17 de febrero arranca los playoffs de la Champions League, además, se juega la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, donde Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de los partidos en vivo en las principales ligas del mundo.
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIOP
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Galatasaray vs Juventus
|ESPN, Disney+
|15:00
|Monaco vs PSG
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Borussia Dortmund vs Atalanta
|Disney+, ESPN5
|15:00
|Benfica vs Real Madrid
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Atlético Ottawa vs Nashville SC
|Disney+, Fox Sports 2
|22:00
|Real España vs Los Angeles FC
|Disney+
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Alianza vs Cúcuta Deportivo
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz
|18:00
|Jaguares de Córdoba vs Santa Fe
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Carabobo vs Huachipato
|ESPN2, Disney+
|19:30
|2 de Mayo vs Sporting Cristal
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Liverpool vs Medellín
|Disney+
Partidos de hoy en Copa Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Aldosivi vs San Miguel
|TyC Sports
|17:45
|Tigre vs Claypole
|TyC Sports
|20:00
|River Plate vs Ciudad de Bolívar
|TyC Sports
Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
