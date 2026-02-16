Partidos de hoy EN VIVO, martes 17 de febrero: proramación y dónde ver fútbol online

Este martes 17 de febrero arranca los playoffs de la Champions League, además, se juega la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, donde Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de los partidos en vivo en las principales ligas del mundo.

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOP PARTIDOS TV 12:45 Galatasaray vs Juventus ESPN, Disney+ 15:00 Monaco vs PSG ESPN2, Disney+ 15:00 Borussia Dortmund vs Atalanta Disney+, ESPN5 15:00 Benfica vs Real Madrid ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Atlético Ottawa vs Nashville SC Disney+, Fox Sports 2 22:00 Real España vs Los Angeles FC Disney+

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Alianza vs Cúcuta Deportivo RCN Nuestra Tele, Fanatiz 18:00 Jaguares de Córdoba vs Santa Fe RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Carabobo vs Huachipato ESPN2, Disney+ 19:30 2 de Mayo vs Sporting Cristal ESPN2, Disney+ 19:30 Liverpool vs Medellín Disney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Aldosivi vs San Miguel TyC Sports 17:45 Tigre vs Claypole TyC Sports 20:00 River Plate vs Ciudad de Bolívar TyC Sports

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.