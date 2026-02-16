0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 17 de febrero: proramación y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo para este martes 17 de febrero. Sporting Cristal debuta en la Copa Libertadores. Además, tenemos Champions League.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a disputarse este martes 17 de febrero
Programación de partidos en vivo a disputarse este martes 17 de febrero
Este martes 17 de febrero arranca los playoffs de la Champions League, además, se juega la segunda fase de la Copa Libertadores 2026, donde Sporting Cristal enfrenta a 2 de Mayo. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de los partidos en vivo en las principales ligas del mundo.

Canal para ver el partido entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores.

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPPARTIDOSTV
12:45Galatasaray vs JuventusESPN, Disney+
15:00Monaco vs PSGESPN2, Disney+
15:00Borussia Dortmund vs AtalantaDisney+, ESPN5
15:00Benfica vs Real MadridESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Atlético Ottawa vs Nashville SCDisney+, Fox Sports 2
22:00Real España vs Los Angeles FCDisney+

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Alianza vs Cúcuta DeportivoRCN Nuestra Tele, Fanatiz
18:00Jaguares de Córdoba vs Santa FeRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Carabobo vs HuachipatoESPN2, Disney+
19:302 de Mayo vs Sporting CristalESPN2, Disney+
19:30Liverpool vs MedellínDisney+

Partidos de hoy en Copa Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Aldosivi vs San MiguelTyC Sports
17:45Tigre vs ClaypoleTyC Sports
20:00River Plate vs Ciudad de BolívarTyC Sports

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

