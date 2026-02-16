- Hoy:
Hora del partido Real Madrid vs Benfica, en qué canal juega y dónde ver la Champions League
Real Madrid vs Benfica cara a cara desde el Estádio da Luz de Lisboa, este martes 17 de febrero, en el partido por la ida de los playoffs de la UEFA Champions League.
El cruce entre Real Madrid y Benfica abre una serie determinante en la Champions League, con ambos equipos decididos a dar el primer paso rumbo a los octavos de final. El escenario será el Estádio da Luz, donde la presión y la historia se mezclan para darle forma a un duelo de alto voltaje entre dos gigantes del fútbol europeo.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Benfica?
De acuerdo con la programación de la UEFA Champions League, el duelo entre Real Madrid vs Benfica se realizará este martes 17 de febrero en el Estádio da Luz de Lisboa.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido Real Madrid vs Benfica por la Champions League:
- Perú, Ecuador y Colombia: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00p. m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5.00 p. m.
- México y Centroamérica: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
- España: 9:00 p. m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica EN VIVO ONLINE?
El partido entre Real Madrid vs. Benfica, por los playoffs de la Champions League, contará con transmisión EN VIVO a través de la señal de ESPN y Disney Plus en el continente sudamericano. En España va EN DIRECTO por Movistar Plus y LaLiga TV.
¿Qué canal transmite el partido Real Madrid vs Benfica?
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brazil, Sky+, Vivo Play
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Canadá: DAZN Canada, fuboTV Canada
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App
- México: TNT Sports, Max Mexico, TNT Go
- Italia: Sky Sport 253, Sky Sport 259, SKY Go Italia, Sky Sport Arena, NOW TV
- Portugal: DAZN3 Portugal, Sport TV Multiscreen, Sport TV5.
Real Madrid vs Benfica por la Champions League
La eliminatoria promete intensidad desde el arranque, ya que los dos clubes llegan respaldados por recientes resultados positivos. Benfica fortaleció su confianza con una victoria ajustada 2-1 ante Santa Clara, mientras que Real Madrid exhibió contundencia ofensiva en su última presentación, superando por 4-1 en Real Sociedad.
El antecedente inmediato se dio en esta misma edición de la Champions, en la que, los lusos lograron imponerse con un abultado resultado (4-2) disputado en Lisboa, un resultado que todavía alimenta las expectativas de una nueva noche cargada de emociones.
