Confirmado: las 4 duras bajas que tendrá Real Madrid para partido ante Benfica por Champions

Después de su valiosa victoria por 4-1 ante Real Sociedad por LaLiga EA Sports, el Real Madrid regresa a la acción este martes en la UEFA Champions League 2025-26 para verse las caras frente a Benfica por el partido de ida de los playoffs del prestigioso certamen internacional.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Real Madrid vs Benfica por Playoffs de Champions League

Bajas de Real Madrid para enfrentar a Benfica por la ida de la Champions League

Más allá de la alegría por el reciente triunfo en la liga española, el técnico Álvaro Arbeloa tendrá más de un dolor de cabeza debido a los 4 futbolistas que serán bajas. Nos referimos a Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, y Raúl Asencio.

El mediocampista de la selección inglesa no podrá estar disponible para este compromiso con los 'Blancos' debido a que sufrió de una rotura muscular en el semitendinoso de la pierna izquierda durante el último choque que afrontó su equipo contra Rayo Vallecano el último sábado 1 de febrero por LaLiga. Según reportes de la prensa española su vuelta a las canchas se daría a mediados del mes de abril.

Real Madrid tendrá 4 bajas para jugar ante Benfica en el Estádio da Luz de Lisboa

A su vez, Éder Militao también se viene recuperando de una dura lesión muscular. De acuerdo al reporte médico que emitió oficialmente el Real Madrid, el defensa brasileño padece de "rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal"; situación que lo mantendrá alejando de las canchas por un aproximado de tres y 4 meses.

Por otro lado, Rodrygo y Raúl Asencio deberán cumplir una fecha de suspensión después de ser expulsados durante la última jornada de la primera fase de la Champions League 2025-26. Bajo ese panorama, el comando técnico de Arbeloa ya alista algunas variantes con la misión de dar la sorpresa en el Estádio da Luz de Lisboa.

Próximo partido de Real Madrid:

Real Madrid irá hasta Portugal para visitar a Benfica este martes 17 de febrero por el cotejo de ida de los playoffs de la Champions League 2025-26. El encuentro se jugará a las 15:00 horas de Perú o las 21:00 horas de España. Asimismo, puedes seguir la transmisión vía la señal de ESPN, Movistar Liga de Campeones y Movistar+.