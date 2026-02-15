Canal confirmado para ver Real Madrid vs Benfica por Playoffs de Champions League

Todo listo para el partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026. Ambos cuadros se verán cara a cara este martes 17 de febrero a las 15:00 hora peruana, por lo que millones de aficionados no tendrán excusa alguna para perderse estos primeros 90 minutos. Revisa el canal de transmisión confirmado para verlo desde TV y/o dispositivo móvil.

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica por Playoffs de Champions League?

Este partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus el cual se puede sintonizar a través de SmarTV, PC y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Benfica

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max

México: TNT Sports, Max

España: Movistar+

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Unimás, Univisión

¿Cómo llegan Benfica y Real Madrid para partido de Champions League?

Luego del cruce de ambos equipos en la fase liga de Champions League, Real Madrid ha afrontado tres partidos de LaLiga y ha sumado victorias en cada una de ellas: Rayo Vallecano, Valencia y Real Sociedad. En el caso de Benfica, también jugó tres compromisos del certamen local con dos victorias y un empate.

En el caso del cuadro español, se ubica como líder en LaLiga, a falta del duelo de Barcelona con Girona a disputarse el lunes 16 de febrero. Por su parte, el combinado luso es tercero en la clasificación y de momento está en zona de acceso a la siguiente edición de la UEFA Europa League.