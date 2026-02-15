0
Canal confirmado para ver Real Madrid vs Benfica por Playoffs de Champions League

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League 2026.

Diego Medina
Real Madrid y Benfica jugarán por la ida de los Playoffs de la Champions League.
Real Madrid y Benfica jugarán por la ida de los Playoffs de la Champions League. | Foto: UEFA
Todo listo para el partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026. Ambos cuadros se verán cara a cara este martes 17 de febrero a las 15:00 hora peruana, por lo que millones de aficionados no tendrán excusa alguna para perderse estos primeros 90 minutos. Revisa el canal de transmisión confirmado para verlo desde TV y/o dispositivo móvil.

Real Madrid goleó a la Real Sociedad y es nuevo líder de LaLiga

PUEDES VER: Con doblete de Vinicius Jr: Real Madrid goleó 4-1 a Real Sociedad y escala al liderato de LaLiga

¿Dónde ver Real Madrid vs Benfica por Playoffs de Champions League?

Este partido entre Real Madrid vs Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus el cual se puede sintonizar a través de SmarTV, PC y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión para ver Real Madrid vs Benfica

  • Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV+, Max
  • México: TNT Sports, Max
  • España: Movistar+
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, Unimás, Univisión

¿Cómo llegan Benfica y Real Madrid para partido de Champions League?

Luego del cruce de ambos equipos en la fase liga de Champions League, Real Madrid ha afrontado tres partidos de LaLiga y ha sumado victorias en cada una de ellas: Rayo Vallecano, Valencia y Real Sociedad. En el caso de Benfica, también jugó tres compromisos del certamen local con dos victorias y un empate.

En el caso del cuadro español, se ubica como líder en LaLiga, a falta del duelo de Barcelona con Girona a disputarse el lunes 16 de febrero. Por su parte, el combinado luso es tercero en la clasificación y de momento está en zona de acceso a la siguiente edición de la UEFA Europa League.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

