Las sensibles bajas que tendrá FC Barcelona para enfrentar a Girona por LaLiga

Barcelona afrontará uno de los partidos más duros en su visita a Girona. El equipo de Hansi Flick viene de ser goleado por el Atlético de Madrid por la Copa del Rey y esto podría afectar a los jugadores. Para su mala suerte, también se contará con la ausencia de importantes figuras que son habituales titulares. Esto es lo que debes saber.

El partido entre Barcelona vs Girona se jugará como parte de la fecha 24 de LaLiga EA Sports y tendrá novedades. En la previa del encuentro en el estadio Montilivi, al mundo blaugrana le preocupa el estado físico de dos jugadores que son titulares y que podría quedar fuera del partido y de los planes del DT alemán.

Bajas confirmadas del FC Barcelona para enfrentar a Girona

En los últimos partidos, uno de los grandes ausentes ha sido Raphinha debido a una sobrecargar en el aductor de la pierna derecha; sin embargo, su regreso al entrenamiento del viernes podría ser una señal de su regreso, pero todavía no está completamente aseguro y dependerá de la convocatoria oficial.

La otra mala noticia para los culés es el inglés Marcus Rashford. La figura del Barcelona presenta molestias en la rodilla izquierda tras un golpe sufrido en el partido ante el Mallorca por LaLiga. Todo dependerá del equipo médico que también debe pensar en el partido de vuelta que se jugará en el Spotify Camp Nou ante el Atlético Madrid tratando de revertir el 4-0.

Barcelona visitará al Girona por LaLiga.

A ellos, se suma también la ausencia de Pedri, Gavi y Christensen, quienes sufrieron graves lesiones que los alejó del campo de juego y todavía están en recuperación buscando su reincorporación al equipo principal.

¿A qué hora juega el Barcelona vs Girona?

El partido entre Girona vs Barcelona se jugará el lunes 16 de febrero en el estadio Municipal de Montilivi desde las 21:00 horas en España. Revisa los horarios en el resto del mundo: