Atlético Madrid vs. Barcelona por Copa del Rey: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Atlético Madrid vs. Barcelona se enfrentan este jueves 12 de febrero, desde el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.

Atlético Madrid vs. Barcelona: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Copa del Rey y deseas sintonizar el partido entre Atlético Madrid vs. Barcelona, por la ida de las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Barcelona?

Si bien DIRECTV Sports ya no pasa los partidos de la Copa del Rey en Sudamérica, ahora han aparecido otros canales de transmisión que han adquiridos los derechos de televisación y emitirán el Atlético Madrid vs. Barcelona:

Perú: América TV (canal 4) y América TVGO (streaming)

Argentina: Movistar Eventos (canal 1) y Flow

Colombia: Win Sports y Canal RCN

Ecuador: El Canal del Fútbol

México: SKY Sports y Izzi

Paraguay y Uruguay: Flow

Venezuela: Venevisión

España: Movistar Plus, TVE La 1 y RTVE Play

Estados Unidos: ESPN App y fuboTV

Atlético Madrid vs. Barcelona por la ida de las semifinales de Copa del Rey

Será la primera vez en este año en la que los clubes Atlético Madrid y Barcelona se vean las caras. Para llegar a esta instancia eliminatoria, el conjunto 'Colchonero' tuvo que dejar en el camino al Real Betis, mientras que los 'Culés' eliminaron a un Albacete que sorpresivamente superó al Real Madrid.

Los dirigidos por Diego Simeone están con sed de revancha debido a que esta será la segunda vez consecutiva que chocarán ante el equipo de Hansi Flick en semifinales de Copa del Rey. El año pasado, el Barcelona eliminó al Atlético Madrid con un global de 5-4.