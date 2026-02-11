- Hoy:
Atlético Madrid vs. Barcelona por Copa del Rey: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Atlético Madrid vs. Barcelona chocan este jueves por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Atlético Madrid vs. Barcelona se enfrentan este jueves 12 de febrero, desde el estadio Riyadh Air Metropolitano, en un partido correspondiente a la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2025-2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO y EN DIRECTO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO: programación, hora y dónde fútbol online gratis este miércoles 11 de febrero
Atlético Madrid vs. Barcelona: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Copa del Rey y deseas sintonizar el partido entre Atlético Madrid vs. Barcelona, por la ida de las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 14:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Chile: 17:00 horas
- Paraguay: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
¿Dónde ver Atlético Madrid vs. Barcelona?
Si bien DIRECTV Sports ya no pasa los partidos de la Copa del Rey en Sudamérica, ahora han aparecido otros canales de transmisión que han adquiridos los derechos de televisación y emitirán el Atlético Madrid vs. Barcelona:
- Perú: América TV (canal 4) y América TVGO (streaming)
- Argentina: Movistar Eventos (canal 1) y Flow
- Colombia: Win Sports y Canal RCN
- Ecuador: El Canal del Fútbol
- México: SKY Sports y Izzi
- Paraguay y Uruguay: Flow
- Venezuela: Venevisión
- España: Movistar Plus, TVE La 1 y RTVE Play
- Estados Unidos: ESPN App y fuboTV
Atlético Madrid vs. Barcelona por la ida de las semifinales de Copa del Rey
Será la primera vez en este año en la que los clubes Atlético Madrid y Barcelona se vean las caras. Para llegar a esta instancia eliminatoria, el conjunto 'Colchonero' tuvo que dejar en el camino al Real Betis, mientras que los 'Culés' eliminaron a un Albacete que sorpresivamente superó al Real Madrid.
Los dirigidos por Diego Simeone están con sed de revancha debido a que esta será la segunda vez consecutiva que chocarán ante el equipo de Hansi Flick en semifinales de Copa del Rey. El año pasado, el Barcelona eliminó al Atlético Madrid con un global de 5-4.
