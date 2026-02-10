Canal confirmado para ver Atlético Madrid vs Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey

La Copa del Rey entra en su etapa más decisiva y ofrece un cruce de alto voltaje. Atlético Madrid y Barcelona protagonizarán uno de los choques más atractivos de las semifinales cuando se midan en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario que promete un ambiente intenso desde el primer minuto.

Canal confirmado para ver Atlético Madrid vs Barcelona

El partido por las semifinales de la Copa del Rey 2026 entre Atlético Madrid vs Barcelona se verá por la señal en vivo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (Canal 3) para todo el Perú. Asimismo, puedes sintonizarlo vía streaming por la app de América TVGO y Movistar TV App, el cual puede sintonizarse mediante PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Barcelona?

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Win Play

Ecuador: Canal del Futbol

Perú: América Televisión, Movistar Deportes Perú

Uruguay: Flow TV

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevisión, Inter

EE. UU.: ESPN Select, fuboTV, ESPN App

Canadá: (no aparece en tu lista original)

España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, 3Cat

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Barcelona?

El compromiso de ida está programado para este jueves 12 de febrero. En Argentina, Chile y Uruguay se jugará desde las 17:00 horas, mientras que en Perú, Colombia y Ecuador arrancará a las 15:00, en un duelo que puede marcar el rumbo de la serie.

Atlético Madrid vs Barcelona por la semifinal de la Copa del Rey.

El conjunto dirigido por Diego Simeone sabe que la localía será un factor clave. Los colchoneros intentarán imponer condiciones en casa para viajar a Barcelona con un panorama más favorable, conscientes de que enfrente tendrán a un rival que atraviesa un momento sólido.

En la vereda opuesta, el cuadro blaugrana llega con confianza plena tras encadenar buenos resultados y mantenerse en lo más alto del campeonato español, motivo por el cual parte con una ligera ventaja en los pronósticos.

Atlético Madrid afronta este cruce luego de caer por la mínima diferencia ante Betis en LaLiga, resultado que lo mantiene en la tercera posición del torneo doméstico. Barcelona, en cambio, viene de un contundente triunfo por 3-0 frente a Mallorca, ratificando su buen presente.