Partidos de hoy EN VIVO, jueves 12 de febrero: proramación y dónde ver fútbol online

Este jueves 12 de febrero tenemos una intensa jornada deportiva. Para ello, aquí te dejamos los partidos más importantes que se disputarán en los principales torneos a nivel mundial. En España se juegan las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona vs Atletico de Madrid. Además, en Sudamérica se termina la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmisión de cada encuentro.

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Brentford vs Arsenal ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Atlético Madrid vs Barcelona América Televisión, Movistar Deportes

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIO PARTIDOS TV 20:00 Cruz Azul vs Vancouver FC Disney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Tigre vs Aldosivi TyC Sports 19:15 Argentinos Juniors vs River Plate ESPN2, TyC Sports

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 Athletico-PR vs Santos Canal del Futbol 17:30 Fluminense vs Botafogo Fanatiz, TV Record, Globoplay 18:00 Corinthians vs RB Bragantino Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol 19:30 Internacional vs Palmeiras Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Categoría Primera A

HORARIO PARTIDOS TV 16:10 Boyacá Chicó vs Jaguares de Córdoba Fanatiz, Win+ Futbol 18:20 Once Caldas vs Junior Fanatiz, Win+ Futbol 20:30 Atlético Nacional vs Fortaleza Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Universidad Católica vs Juventud ESPN, Disney+

Partidos de hoy en UEFA Women's Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Wolfsburg vs Juventus Disney+, Zapping 15:00 Atletico Madrid vs Manchester United Disney+

Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino

HORARIO PARTIDOS TV 16:00 Venezuela Sub-20 vs Chile Sub-20 DIRECTV Sports, DGO 16:00 Paraguay Sub-20 vs Colombia Sub-20 DIRECTV Sports, DGO

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.