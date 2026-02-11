Partidos de hoy EN VIVO, jueves 12 de febrero: proramación y dónde ver fútbol online

0
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 12 de febrero. Atlético Madrid vs Barcelona juegan la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este jueves 12 de febrero
Programación de partidos en vivo para este jueves 12 de febrero | FOTO: LIBERO
Este jueves 12 de febrero tenemos una intensa jornada deportiva. Para ello, aquí te dejamos los partidos más importantes que se disputarán en los principales torneos a nivel mundial. En España se juegan las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona vs Atletico de Madrid. Además, en Sudamérica se termina la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmisión de cada encuentro.

Atlético Madrid y Barcelona juegan este jueves por la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

PUEDES VER: Atlético Madrid vs. Barcelona por Copa del Rey: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Brentford vs ArsenalESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa del Rey

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Atlético Madrid vs BarcelonaAmérica Televisión, Movistar Deportes

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Cruz Azul vs Vancouver FCDisney+

Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Tigre vs AldosiviTyC Sports
19:15Argentinos Juniors vs River PlateESPN2, TyC Sports

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Athletico-PR vs SantosCanal del Futbol
17:30Fluminense vs BotafogoFanatiz, TV Record, Globoplay
18:00Corinthians vs RB BragantinoFanatiz, Premiere, Canal del Futbol
19:30Internacional vs PalmeirasFanatiz, Premiere, Canal del Futbol

Partidos de hoy en Categoría Primera A

HORARIOPARTIDOSTV
16:10Boyacá Chicó vs Jaguares de CórdobaFanatiz, Win+ Futbol
18:20Once Caldas vs JuniorFanatiz, Win+ Futbol
20:30Atlético Nacional vs FortalezaFanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Universidad Católica vs JuventudESPN, Disney+

Partidos de hoy en UEFA Women's Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Wolfsburg vs JuventusDisney+, Zapping
15:00Atletico Madrid vs Manchester UnitedDisney+

Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Venezuela Sub-20 vs Chile Sub-20DIRECTV Sports, DGO
16:00Paraguay Sub-20 vs Colombia Sub-20DIRECTV Sports, DGO

Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

