Partidos de hoy EN VIVO, jueves 12 de febrero: proramación y dónde ver fútbol online
Programación de partidos en vivo a disputarse este jueves 12 de febrero. Atlético Madrid vs Barcelona juegan la semifinal de la Copa del Rey 2026.
Este jueves 12 de febrero tenemos una intensa jornada deportiva. Para ello, aquí te dejamos los partidos más importantes que se disputarán en los principales torneos a nivel mundial. En España se juegan las semifinales de la Copa del Rey entre Barcelona vs Atletico de Madrid. Además, en Sudamérica se termina la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Consulta el horario y canales de transmisión de cada encuentro.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Brentford vs Arsenal
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa del Rey
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Atlético Madrid vs Barcelona
|América Televisión, Movistar Deportes
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Cruz Azul vs Vancouver FC
|Disney+
Partidos de hoy en Liga Profesional Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Tigre vs Aldosivi
|TyC Sports
|19:15
|Argentinos Juniors vs River Plate
|ESPN2, TyC Sports
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Athletico-PR vs Santos
|Canal del Futbol
|17:30
|Fluminense vs Botafogo
|Fanatiz, TV Record, Globoplay
|18:00
|Corinthians vs RB Bragantino
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
|19:30
|Internacional vs Palmeiras
|Fanatiz, Premiere, Canal del Futbol
Partidos de hoy en Categoría Primera A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:10
|Boyacá Chicó vs Jaguares de Córdoba
|Fanatiz, Win+ Futbol
|18:20
|Once Caldas vs Junior
|Fanatiz, Win+ Futbol
|20:30
|Atlético Nacional vs Fortaleza
|Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Universidad Católica vs Juventud
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en UEFA Women's Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Wolfsburg vs Juventus
|Disney+, Zapping
|15:00
|Atletico Madrid vs Manchester United
|Disney+
Partidos de hoy en Sudamericano Sub-20 Femenino
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Venezuela Sub-20 vs Chile Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
|16:00
|Paraguay Sub-20 vs Colombia Sub-20
|DIRECTV Sports, DGO
Horarios de Perú, Colombia y Ecuador.
