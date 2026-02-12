- Hoy:
River Plate vs Argentinos Juniors EN VIVO por TNT Sports: pronóstico, a qué hora juega y dónde ver
Desde el Estadio Diego Armando Maradona, River Plate visita a Argentinos Juniors por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 vía TNT Sports y ESPN.
Momento de un partidazo en el Estadio Diego Armando Maradona entre River Plate vs Argentinos Juniors por la quinta jornada de la Liga Profesional de Argentina. Este cotejo se llevará a cabo el jueves 12 de febrero a partir de las 19:15 hora peruana (21:15 horas de Argentina) con la transmisión de TNT Sports, ESPN 2 y Disney Plus.
PUEDES VER: Partidos Liga Profesional Argentina: resultados y tabla de posiciones de la fecha 4 del Apertura
En lo que va de las cuatro primeras jornadas del Torneo Apertura, River Plate ha sumado dos victorias, un empate y una derrota. Justamente, su último cotejo fue una pesadilla para la afición 'millonaria', ya que perdieron 1-4 ante Tigre en el mismísimo Estadio Más Monumental de Buenos Aires.
Ante este panorama, el hincha se encuentra muy fastidiado con la poca regularidad del equipo en este arranque de temporada. Las críticas van contra Marcelo Gallardo, quien no logró reaccionar a tiempo para revertir el marcador en el certamen que toda la afición intuía una victoria.
Por el lado de Argentinos Juniors, inició con pie derecho la temporada al sumar un triunfo ante Sarmiento, pero luego encadenó dos empates seguidos ante Estudiantes Río Cuarto y Belgrano, teniendo finalmente una derrota de visita en el Cilindro de Avellaneda ante Racing Club por 2-1.
Un dato no menor es que ambos elencos no se llegaron a enfrentar en la temporada 2025, debido al formato del torneo que empleó la AFA en la edición pasada. Ahora, estas dos escuadras chocarán nuevamente entre sí, teniendo estadísticamente un punto a su favor el combinado del Semillero.
Argentinos Juniors anuncia partido ante River Plate por Torneo Apertura 2026.
¿Cuándo juega River Plate vs Argentinos Juniors?
El partido entre River Plate vs Argentinos Juniors por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 se juega este jueves 12 de febrero en el Estadio Diego Armando Maradona. Ambas escuadras vienen de una derrota y esperan levantar cabeza en los siguientes 90 minutos.
¿A qué hora juega River Plate vs Argentinos Juniors?
Este choque entre ambas escuadras inicia a partir de las 19:15 hora peruana (21:15 horas de Argentina). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 18:15 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 19:15 horas
- Venezuela, Bolivia: 20:15 horas
- Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile: 21:15 horas
- España: 01:15 horas (viernes 13 de febrero)
¿Dónde ver River Plate vs Argentinos Juniors?
La transmisión del partido entre River Plate vs Argentinos Juniors se verá por la señal en vivo de TNT Sports para todo el territorio argentino. De igual manera, se podrá ver mediante ESPN 2 para los demás países de Latinoamérica. Otra opción es vía streaming por Disney Plus, el cual lo puedes sintonizar a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales para ver transmisión de River Plate vs Argentinos Juniors
- Argentina: TNT Sports
- Bolivia, Perú: ESPN 2, Disney Plus
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, Vivo Play
- Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela: TyC Sports, ESPN 2
- México: Fanatiz, Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports
Posibles formaciones de River Plate vs Argentinos Juniors
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas.
Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Enzo Pérez, Alan Lescano; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina.
River Plate vs Argentinos Juniors: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Argentinos Juniors se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante River Plate por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|ARGENTINOS JUNIORS
|EMPATE
|RIVER PLATE
|Betsson
|2.45
|2.92
|3.20
|Betano
|2.40
|2.95
|3.40
|Bet365
|2.32
|2.85
|3.40
|1XBet
|2.38
|2.93
|3.27
|Doradobet
|2.36
|3.00
|3.25
Últimos resultados entre River Plate vs Argentinos Juniors
- Argentinos Juniors 1-0 River Plate (Liga Profesional 2024)
- River Plate 1-1 Argentinos Juniors (Copa de la Liga Profesional 2024)
- Argentinos Juniors 3-2 River Plate (Copa de la Liga Profesional 2023)
- River Plate 2-1 Argentinos Juniors (Liga Profesional 2023)
- Argentinos Juniors 0-3 River Plate (Liga Profesional 2022)
