River Plate vs. Argentinos Juniors por Torneo Apertura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

River Plate vs. Argentinos Juniors se enfrentan este jueves 12 de febrero, desde el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

River Plate vs. Argentinos Juniors: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre River Plate vs. Argentinos Juniors, por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18:15 horas

Perú: 19:15 horas

Colombia: 19:15 horas

Ecuador: 19:15 horas

Bolivia: 20:15 horas

Venezuela: 20:15 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 20:15 horas

Argentina: 21:15 horas

Brasil: 21:15 horas

Chile: 21:15 horas

Paraguay: 21:15 horas

Uruguay: 21:15 horas

España: 01:15 horas (del viernes 13)

¿Dónde ver River Plate vs. Argentinos Juniors?

Argentina: TNT Sports Premium

Brasil: ESPN 2, Disney Plus, Zapping y Sky Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Fanatiz y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA

España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

River Plate vs. Argentinos Juniors por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional

Después de casi 2 años, los clubes River Plate y Argentinos Juniors se volverán a ver las caras, ya que en la temporada anterior estaban en grupos distintos y no llegaron a cruzarse en instancias eliminatorias. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo B del Torneo Apertura 2026, solo hay dos puntos que los separa.

Los 'Millonarios', con 7 puntos, necesitan ganar para lavarse la cara de la sorprevisa goleada que recibieron en su cancha por parte de Tigre el pasado sábado. Por su parte, 'El Bicho' también está urgido de un triunfo para intentar meterse a la zona de clasificación para los playoffs de octavos de final.