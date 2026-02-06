River Plate vs Tigre EN VIVO por ESPN: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver la Liga Profesional

River Plate vs Tigre se enfrenta este sábado 7 de febrero por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. El cuadro 'Millonario' buscará conseguir una nueva victoria y seguir invicto en el torneo. Este compromiso tendrá lugar en el Estadio Más Monumental y dará inicio de las de 6:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora de Argentina). La transmisión EN VIVO estará a cargo de la señal de ESPN.

Previa del partido River Plate vs Tigre por la Liga Profesional

River Plate sigue invicto en la temporada bajo el mando de Marcelo Gallardo. El técnico ajustará el equipo tras el empate ante Rosario Central, con la baja confirmada de Sebastián Driussi por lesión y el regreso de Matías Viña luego de cumplir su suspensión.

El cuadro 'Millonario' ha mostrado solidez en el arranque del año, con dos triunfos y una igualdad que lo mantienen en la pelea por la cima de la tabla. En ese contexto, Juan Fernando Quintero surge como su pieza más determinante con dos goles y una asistencia, siendo el eje creativo y el futbolista más influyente.

River Plate no pudo pasar del empate sin goles ante Rosario Central en su último partido.

Por su parte, Tigre también acumula siete puntos gracias a dos victorias y un empate, y llega con confianza al Monumental. El equipo de Diego Davobe ha encontrado en David Romero a su principal carta de gol, con dos tantos en el torneo, y buscará dar el golpe para treparse, al menos de manera momentánea, a lo más alto de la tabla.

¿A qué hora juega River Plate vs Tigre?

El compromiso entre River Plate vs Tigre dará inicio desde las 6:00 p.m. (hora peruana). De igual forma, aquí te dejamos los horarios para el resto de los países de Latinoamérica, así como Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 8:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver River Plate vs Tigre EN VIVO?

El partido entre River Plate vs Tigre contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de ESPN para todo el territorio argentino y el resto de Sudamérica. De igual forma, se podrá visualizar de forma ONLINE por la app de Disney Plus por vía streaming.

¿En que canal pasan el partido River Plate vs Tigre?

Si quieres ver el partido entre River Plate vs Tigre por la fecha 4 de la Liga Profesional Argentina en los diversos países del mundo deberás estar atento a los siguiente canales de transmisión:

Argentina: ESPN y Disney Plus.

Perú, Chile, Colombia y Ecuador: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Brasil: ESPN 4, Zapping, Claro TV, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

México: Fanatiz y Disney Plus.

Panamá: ESPN 5 y Disney Plus

Venezuela: TyC Sports, ESPN, inter y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports.

River Plate vs Tigre: pronóstico y cuánto pangan las apuestas

En la previa del compromiso, River Plate es considerado como el amplio favorito para quedarse con la victoria ante Tigre. A continuación, te dejamos la cuotas en las principales casa de apuesta para que armes tu mejor jugada.

Casa de apuestas River Plate Empate Tigre Betsson 1.52 3.90 6.70 Betano 1.60 3.85 7.20 Bet365 1.49 3.80 7.00 1xBet 1.55 3.72 6.49

River Plate vs Tigre: posibles alineaciones

Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Posible alineación de Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Federico Álvarez; Bruno Leyes, Jalil Elías, Sebastián Medina, Jabes Saralegui; David Romero e Ignacio Russo.

River Plate vs Tigre: historial de enfrentamientos