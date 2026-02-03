- Hoy:
Partidos de la Liga Profesional Argentina: programación completa de la fecha 4 del Apertura 2026
Se confirmó la programación de la fecha 4 del Apertura 2026. Boca enfrenta a Vélez y River Plate a Tigre. Mira cómo marcha la tabla de posiciones de la zona A y B.
La fecha 4 del Torneo Apertura 2026 ya tiene programación confirmada: Boca Juniors se medirá ante Vélez Sarsfield y River Plate recibirá a Tigre en el Monumental. Ambos encuentros prometen ser claves en la lucha por los primeros puestos de las zonas A y B, donde la tabla empieza a mostrar diferencias importantes.
Partidos Liga Profesional: fecha 4 Apertura
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
- 7:00 p. m. Central Córdoba – Unión (Zona A) - TNT Sports
Sábado 7 de febrero
- 3:00 p. m. Aldosivi vs Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
- 4:00 p. m. Racing vs Argentinos (Zona B) - TNT Sports
- 6:00 p. m. River vs Tigre (Zona B) - ESPN Premium
- 8:15 p. m. Newell’s vs Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
- 8:15 p. m. Belgrano vs Banfield (Zona B) - ESPN Premium
Domingo 8 de febrero
- 3:00 p. m. Platense vs Independiente (Zona A) - ESPN Premium
- 3:00 p. m. Sarmiento vs Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
- 5: 15 p. m. Huracán vs San Lorenzo (Interzonal) - TNT Sports/ ESPN Premium
- 8:15 p. m. Gimnasia (Mza.) vs Instituto (Zona A) - ESPN Premium
- 8:15 p. m. Vélez vs Boca (Zona A) - TNT Sports
Lunes 9 de febrero
- 3:00 p. m. Barracas Central vs Gimnasia (Zona B) - TNT Sports
- 5: 15 p. m. Estudiantes vs Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
- 5: 15 p. m.Lanús vs Talleres (Zona A) - TNT Sports
- 7.30 p. m. Estudiantes (Río Cuarto) vs Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) - ESPN Premium
Posiciones de la Liga Profesional Argentina
Zona A
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PTS
|Lanús
|3
|2
|7
|Vélez
|3
|2
|7
|Platense
|3
|2
|7
|Boca Juniors
|3
|2
|6
|San Lorenzo
|3
|1
|6
|Estudiantes
|3
|1
|5
|Defensa y Justicia
|3
|1
|5
|Unión
|3
|3
|4
|Independiente
|3
|0
|3
|Talleres
|3
|-1
|3
|Gimnasia Mendoza
|3
|-4
|3
|Deportivo Riestra
|3
|-2
|1
|Insituto
|3
|-2
|1
|Central Córdoba
|3
|-2
|1
|Newell's
|3
|-3
|1
Los ocho primeros clasifican al Playoffs: 1/8 de final
Zona B
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PTS
|Ind. Rivadavia
|3
|3
|9
|Tigre
|3
|4
|7
|River Plate
|3
|3
|7
|Gimnasia
|3
|1
|6
|Belgrano
|3
|1
|5
|Argentinos Jrs.
|3
|1
|5
|Rosario Central
|3
|0
|4
|Banfield
|3
|0
|4
|Sarmiento
|3
|-1
|3
|Huracán
|3
|-1
|2
|A. Tucumán
|3
|-1
|2
|Barracas Central
|3
|-1
|2
|Alsovisi
|3
|-2
|2
|Estudiantes Rio Cuarto
|3
|-3
|1
|Racing
|3
|-4
|0
Los ocho primeros clasifican al Playoffs: 1/8 de final
