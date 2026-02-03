0
Partidos de la Liga Profesional Argentina: programación completa de la fecha 4 del Apertura 2026

Se confirmó la programación de la fecha 4 del Apertura 2026. Boca enfrenta a Vélez y River Plate a Tigre. Mira cómo marcha la tabla de posiciones de la zona A y B.

Sandra Morales
Así se jugará la cuarta fecha del Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026
Así se jugará la cuarta fecha del Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026 | FOTO: LIBERO
La fecha 4 del Torneo Apertura 2026 ya tiene programación confirmada: Boca Juniors se medirá ante Vélez Sarsfield y River Plate recibirá a Tigre en el Monumental. Ambos encuentros prometen ser claves en la lucha por los primeros puestos de las zonas A y B, donde la tabla empieza a mostrar diferencias importantes.

Partidos Liga Profesional: fecha 4 Apertura

Fecha 4

Viernes 6 de febrero

  • 7:00 p. m. Central Córdoba – Unión (Zona A) - TNT Sports

Sábado 7 de febrero

  • 3:00 p. m. Aldosivi vs Rosario Central (Zona B) - ESPN Premium
  • 4:00 p. m. Racing vs Argentinos (Zona B) - TNT Sports
  • 6:00 p. m. River vs Tigre (Zona B) - ESPN Premium
  • 8:15 p. m. Newell’s vs Defensa y Justicia (Zona A) - TNT Sports
  • 8:15 p. m. Belgrano vs Banfield (Zona B) - ESPN Premium

Domingo 8 de febrero

  • 3:00 p. m. Platense vs Independiente (Zona A) - ESPN Premium
  • 3:00 p. m. Sarmiento vs Atlético Tucumán (Zona B) - TNT Sports
  • 5: 15 p. m. Huracán vs San Lorenzo (Interzonal) - TNT Sports/ ESPN Premium
  • 8:15 p. m. Gimnasia (Mza.) vs Instituto (Zona A) - ESPN Premium
  • 8:15 p. m. Vélez vs Boca (Zona A) - TNT Sports

Lunes 9 de febrero

  • 3:00 p. m. Barracas Central vs Gimnasia (Zona B) - TNT Sports
  • 5: 15 p. m. Estudiantes vs Deportivo Riestra (Zona A) - ESPN Premium
  • 5: 15 p. m.Lanús vs Talleres (Zona A) - TNT Sports
  • 7.30 p. m. Estudiantes (Río Cuarto) vs Independiente Rivadavia Mza. (Zona B) - ESPN Premium

Posiciones de la Liga Profesional Argentina

Zona A

EQUIPOSPJDGPTS
Lanús327
Vélez327
Platense327
Boca Juniors326
San Lorenzo316
Estudiantes315
Defensa y Justicia315
Unión334
Independiente303
Talleres3-13
Gimnasia Mendoza3-43
Deportivo Riestra3-21
Insituto3-21
Central Córdoba3-21
Newell's3-31

Los ocho primeros clasifican al Playoffs: 1/8 de final

Zona B

EQUIPOSPJDGPTS
Ind. Rivadavia339
Tigre347
River Plate337
Gimnasia316
Belgrano315
Argentinos Jrs.315
Rosario Central304
Banfield304
Sarmiento3-13
Huracán3-12
A. Tucumán3-12
Barracas Central3-12
Alsovisi3-22
Estudiantes Rio Cuarto3-31
Racing3-40

Los ocho primeros clasifican al Playoffs: 1/8 de final

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

