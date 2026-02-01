River Plate vs Rosario Central EN VIVO por ESPN: a qué hora juegan y dónde ver la Liga Profesional

River Plate vs Rosario Central chocan HOY, domingo 1 de febrero, por la tercera jornada de la Liga Profesional 2026. El 'Millonario' buscará sumar una nueva victoria y seguir con paso perfecto en el torneo. Este partido se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora de Argentina). La transmisión estará a cargo de la señal de TNT Sports y ESPN.

Previa del partido River Plate vs Rosario Central por la Liga Profesional

River Plate llega al Gigante de Arroyito con un paso perfecto en este Apertura, sumando dos victorias y manteniendo la portería a cero. Marcelo Gallardo deberá ajustar su oncena tras la suspensión de Matías Viña y algunas bajas importantes como Franco Armani y Maximiliano Meza.

River Plate busca sumar su tercera victoria consecutiva.

La buena noticia para el Millonario es el regreso de Marcos Acuña y Fabricio Bustos, quienes podrían aparecer en el once inicial. Juan Fernando Quintero sigue siendo la principal arma ofensiva, acompañado de Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Por su parte, Rosario Central intentará aprovechar su localía tras conseguir su primera victoria en la segunda jornada, mostrando solidez ofensiva al abrir el marcador en ambos partidos. La ausencia de sus centrales Juan Komar y Carlos Quintana será un desafío para la defensa canalla.

Di María ha marcado en los últimos dos partidos de Rosario Central.

Ángel Di María se mantiene como la gran figura del cuadro de casa, abriendo el marcador en los dos partidos iniciales de la temporada. El 'Canalla' buscará frenar al veterano y obtener una buena dinámica para escalar en la taba.

¿A qué hora juega River Plate vs Rosario Central?

Entérate de los horarios confirmados para los diversos países del mundo ver el partido entre River Plate vs Rosario Central por la fecha 3 de la Liga Profesional Argentina 2026.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:30 p.m.

México y Centroamérica: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (del lunes)

¿Dónde ver River Plate vs Rosario Central EN VIVO?

El partido entre River Plate vs Rosario Central contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de TNT Sports para todo el territorio argentino. De igual forma estará disponible por via streaming ONLINE por la app de MAX. Por su parte, ESPN, TyC Sports y Disney Plus transmiten el encuentro para resto de Sudamérica.

¿Qué canal transmite partido River Plate vs Rosario Central?

Si quieres ver el partido entre River Plate vs Rosario Central en los diversos países del mundo tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión.

Argentina: TNT Sports y Max.

Perú, Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador: TyC Sports, ESPN y Disney Plus.

Brasil: ESPN 4 Brazil, Zapping, Claro TV Plus, Disney Plus, Sky Plus y Vivo Play.

Paraguay y Uruguay: TyC Sports, ESPN.

Venezuela: TyC Sports, ESPN, inter y Disney Plus.

México: Fanatiz y Disney Plus.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones.

Estados Unidos: Fanatiz USA, TyC Sports y fuboTV.

River Plate vs Rosario Central: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

En la previa del partido, River Plate es considerado como ligero favorito para quedarse con la victoria ante Rosario Central. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casas de apuestas River Plate Empate Rosario Central Betsson 2.55 2.92 3.05 Betano 2.65 2.95 3.00 Bet365 2.55 3.00 3.00 1xBet 2.58 2.88 3.01

River Plate vs Rosario Central: posibles alineaciones

Posible alineación de River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Posible alineación de Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

River Plate vs Rosario Central: historial de enfrentamientos

05/10/2025 | Rosario Central 2-1 River Plate

20/03/2025 | River Plate 2-2 Rosario Central

08/12/2024 | River Plate 4-0 Rosario Central

07/04/2024 | River Plate 2-1 Rosario Central

22/12/2023 | River Plate 2-0 Rosario Central

¿En qué estadio juegan River Plate vs Rosario Central?

El partido entre River Plate vs Rosario Central se disputará en el Estadio Gigante de Arroyito ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina. Este recinto cuenta con una capacidad para albergar a 47 mil espectadores.