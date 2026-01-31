River Plate vs. Rosario Central por Torneo Apertura 2026: horario y dónde ver el partido

River Plate vs. Rosario Central se enfrentan este domingo 1 de febrero, desde el Estadio Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

River Plate vs. Rosario Central: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre River Plate vs. Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

¿Qué canal transmite River Plate vs. Rosario Central EN VIVO?

Argentina: TNT Sports Premium

Brasil: ESPN 4 y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus y Fanatiz

México: Disney Plus y Fanatiz

Costa Rica y resto de Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA

River Plate vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes River Plate y Rosario Central se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, los 'Millonarios' están en el primer lugar por haber ganado sus dos primeros encuentros, mientras que los 'Canallas' están a una victoria de alcanzar a su rival de turno.

River Plate, con 6 puntos, ha empezado a ilusionar a sus hinchas con su renovado estilo de juego, que le ha permitido obtener el puntaje perfecto. Por su parte, Rosario Central querrá mantener el invicto que tiene ante el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, ya que el año pasado no fue derrotado en los dos partidos disputados.