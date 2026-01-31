- Hoy:
- Partidos de hoy
- Juan Pablo II vs FC Cajamarca
- Melgar vs Cienciano
- Elche vs Barcelona
- Atlético Nacional vs Inter Miami
- América vs Necaxa
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
River Plate vs. Rosario Central por Torneo Apertura 2026: horario y dónde ver el partido
Rosario Central vs. River Plate chocan este domingo por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
River Plate vs. Rosario Central se enfrentan este domingo 1 de febrero, desde el Estadio Gigante de Arroyito, en un partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
River Plate vs. Rosario Central: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre River Plate vs. Rosario Central, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 18:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 20:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Chile: 21:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
¿Qué canal transmite River Plate vs. Rosario Central EN VIVO?
- Argentina: TNT Sports Premium
- Brasil: ESPN 4 y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus y Fanatiz
- México: Disney Plus y Fanatiz
- Costa Rica y resto de Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
- Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA
River Plate vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes River Plate y Rosario Central se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina, los 'Millonarios' están en el primer lugar por haber ganado sus dos primeros encuentros, mientras que los 'Canallas' están a una victoria de alcanzar a su rival de turno.
River Plate, con 6 puntos, ha empezado a ilusionar a sus hinchas con su renovado estilo de juego, que le ha permitido obtener el puntaje perfecto. Por su parte, Rosario Central querrá mantener el invicto que tiene ante el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, ya que el año pasado no fue derrotado en los dos partidos disputados.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90