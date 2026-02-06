River Plate vs. Tigre por Liga Profesional: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
River Plate recibe este sábado a Tigre por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Conoce aquí los horarios y qué canal transmite el partido.
River Plate vs. Tigre se enfrentan este sábado 7 de febrero, desde el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, en un partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
River Plate vs. Tigre: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga Profesional Argentina y deseas sintonizar el partido entre River Plate vs. Tigre, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 17:00 horas
- Perú: 18:00 horas
- Colombia: 18:00 horas
- Ecuador: 18:00 horas
- Bolivia: 19:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 19:00 horas
- Argentina: 20:00 horas
- Brasil: 20:00 horas
- Chile: 20:00 horas
- Paraguay: 20:00 horas
- Uruguay: 20:00 horas
¿Dónde ver River Plate vs. Tigre?
En esta nota te damos a conocer los canales de transmisión EN VIVO para que no te pierdas ningún instante del partido de River Plate vs. Tigre:
- Argentina: ESPN Premium
- Brasil: ESPN 4, Disney Plus, Zapping, Claro TV y Sky+
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: Fanatiz y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 5 y Disney Plus
- Estados Unidos: Fanatiz USA
River Plate vs. Tigre por el Torneo Apertura 2026 de Liga Profesional
Tuvieron que pasar casi 2 años para que los clubes River Plate y Tigre se vean las caras, ya que en la temporada anterior estaban en grupos distintos y llegaron a cruzarse en instancias eliminatorias. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026, ambos conjuntos tienen la misma cantidad de puntaje en la zona B.
Los 'Millonarios', con 7 puntos, necesitan ganar y al mismo esperar que el líder Independiente Rivadavia no sume de a tres, de esa forma podrán quedarse con el liderato del grupo. Por su parte, el 'Matador de Victoria' tiene el mismo escenario para subir al primer lugar.
