Fallece árbitro de la Liga Profesional a causa de un accidente de tránsito

Luto en el fútbol argentino con el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón a sus 24 años de edad. El réferi sufrió un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3 en el que perdió la vida. La misma Liga Profesional de Fútbol emitió un comunicado para dar detalles de lo ocurrido, así como las condolencias a los familiares.

Árbitro de la Liga Profesional fallece a los 24 años

A través de las redes sociales, se confirmó la trágica noticia con la partida de Emanuel Leguizamón, quien recibió el título de árbitro profesional de la AFA por formarse en la Escuela de Árbitros de la Liga Cultural. De esta manera, el juez iniciaba su camino en busca de ir escalando rangos.

"Lamentamos informar el fallecimiento del árbitro Emanuel Leguizamón debido a un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3. Por ese motivo, en los partidos de hoy y de mañana de la Liga Profesional de Fútbol se llevará a cabo un minuto de silencio.", informó la cuenta oficial del certamen de Primera División de Argentina.

Árbitro Emanuel Leguizamón soñaba con dirigir el Mundial

En medio de la euforia que sintió por tener la licencia de la AFA para los torneos oficiales del fútbol argentino, Emanuel Leguizamón expresó públicamente su deseo de dirigir una Copa del Mundo en las siguientes ediciones. Este réferi inició este camino desde los 18 años, por lo que se ganó el respeto de todos sus colegas.

"Llegó el día más esperado. Soy árbitro profesional de la Asociación del Fútbol Argentino. Sueño con dirigir un Mundial", manifestó según fuentes de Todo Noticias de Argentina.

El joven árbitro perdió la vida mientras cumplía con las exigencias habituales que afrontan los jueces del interior del país, quienes deben recorrer extensos trayectos para desempeñar sus funciones en competencias oficiales. En esta oportunidad, el regreso hacia Santa Rosa se vio fatalmente interrumpido en el kilómetro 1860 de la Ruta Nacional 3. Su fallecimiento enluta a la Liga Cultural, que pierde a una de sus apuestas más prometedoras dentro del arbitraje, un profesional que, pese a su corta trayectoria, ya había logrado integrarse al esquema formal de la Asociación del Fútbol Argentino.