Boca Juniors vs. Newells EN VIVO por la Liga Profesional: a qué hora juega, dónde ver y alineaciones

Nuevamente como local y con la presión de sumar tres puntos, Boca Juniors recibirá a Newell's tras perder en su visita a Estudiantes de La Plata. El 'Xeneize' buscará sumar de a tres para no despegarse de los primeros puestos. Una victoria de la 'Lepra' los subiría en la tabla de posiciones. Revisa por dónde se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO, a qué hora y todos los detalles de este emocionante cotejo.

PUEDES VER: Boca Juniors sufrió su primera derrota del 2026 ante Estudiantes

Posibles alineaciones de Boca y Newell's

Posible alineación de Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Blanco, Ayrton Costa, Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Exequiel Zeballos y Lucas Janson.

Posible alineación de Newell's: Arias; Mendez, Salcedo, Goitea, Luciano; Guch, Acuña, Herrera R., Gómez; Herrera L, Coccaro

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Newell's?

El enfrentamiento entre Boca Juniors y Newell's está programado para jugarse este domingo 1 de febrero en el Estadio La Bombonera. Este será el segundo partido del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina para el 'Xeneize'.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Newell's?

En esta nota te contamos todos los horarios de diferentes países para que puedas seguir el minuto a minuto del partido entre Boca Juniors vs. Newell's por la tercera fecha de la Liga Profesional de Argentina.

Argentina: 19:15 horas

Brasil: 19:15 horas

Uruguay: 19:15 horas

Paraguay: 19:15 horas

Chile: 19:15 horas

Bolivia: 18:15 horas

Venezuela: 18:15 horas

Ecuador: 16:30 horas

Perú: 17:15 horas

Colombia: 17:15 horas

México: 16:15 horas

¿Dónde VER EN VIVO Boca Juniors vs. Newell's?

El partido de Boca Juniors vs. Newell's se podrá sintonizar EN VIVO ONLINE a través de la señal de ESPN Premium en toda Sudamérica. Además, podrás seguir el minuto a minuto de todos los incidentes a través de la cobertura de Diario Líbero para que no te pierda de nada.

Boca Juniors vs Newell's: pronóstico y cuánto pagan

En la previa del partido entre Boca Juniors vs. Newell's, se confirma el favoritismo inclinado hacia Boca Juniors. El elenco dirigido por Claudio Ubeda tiene una amplia ventaja por la visita. Conoce cuánto pagan y realiza tu mejor apuesta.