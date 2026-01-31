- Hoy:
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Newell's y dónde ver partido de Liga Profesional Argentina?
Revisa el horario y canal de transmisión para el partido entre Boca Juniors vs. Newell's Old Boys por la Liga Profesional, este domingo 1 de febrero.
Este domingo 1 de febrero, no te pierdas el partido entre Boca Juniors vs. Newell's Old Boys por la fecha número 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina, desde La Bombonera. En ese sentido, revisa a continuación el horario y canal de transmisión del partido dependiendo el país en el que te encuentres viviendo.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Newell's Old Boys?
Te brindamos los diferentes horarios:
- México y Costa Rica: 16.15 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 17.15 horas
- Bolivia y Venezuela: 18.15 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 19.15 horas
¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Newell's Old Boys?
La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Newell's por la Liga Profesional será mediante ESPN para la mayoría de Sudamérica y ESPN Premium en Argentina. Asimismo, si quieres ver el emocionante encuentro de fútbol totalmente online podrás hacerlo vía Disney Plus si es que cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.
Boca Juniors vs. Newell's: posibles alineaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Ìker Zufiaurre y Exequiel Zeballos.
Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch.
¿Cómo llegan Boca Juniors y Newell's?
Boca Juniors se encuentra en la casilla número 8 con 3 unidades, producto de su victoria 1-0 sobre Deportivo Riestra y su derrota 2-1 con Estudiantes de La Plata. Por su parte, Newell's viene de perder 2-1 con Talleres y empatar 1-1 con Independiente, por lo que se ubica décimo primero con 1 punto.
