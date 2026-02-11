Atlético Madrid vs Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO: hora, canal y dónde ver transmisión de la Copa del Rey

Este jueves 12 de febrero se enfrentan el Atlético de Madrid vs Barcelona por la primera semifinal de la Copa del Rey. El partido que se disputará en el estadio Riyadh Air Metropolitano, empezará a jugarse a partir de las 3:00 p. m. hora peruana / 9:00 p. m. en el horario de España y la transmisión irá gratis por América TV y Movistar Deportes.

El Barça busca dar el primer gol de visitante para luego cerrar la clasificación a la final en casa; sin embargo, el Atlético quiere lavarse la cara tras la sorpresiva derrota del último fin de semana contra el Betis. Dos situaciones y realidades distintas que afrontan ambos equipos.

En la previa del partido, el técnico alemán Hansi Flick no dio buenas noticias a sus aficionados. Según sus declaraciones, Marcus Rashford y Raphinha no estarán disponibles debido a lesiones, por lo que es probale que empiecen de titulares Ferran Torres o Dani Olmo.

"Marcus no puede jugar, recibió un golpe y le duele, y tenemos que cuidarlo…Creo que no son buenas noticias, pero al final siempre creo en mi equipo", precisó, Flick sobre Rashford, para luego hablar de Raphinha. "Es un jugador que siempre lo da todo, siempre juega con una intensidad. Y cuando notas algo, tenemos que cuidarlo y quizá dar un paso atrás".

La semifinal de vuelta está programado para que se dispute el próximo 3 de marzo en el Camp Nou. El ganador de esta llave se medirá contra el vencedor de la otra serie Athletic Club vs Real Sociedad.

Alineación del Barcelona vs Atlético:

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Eric García; Lamine Yamal, Olmo, Fermín; Ferran Torres.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Mendoza, Koke, Baena; Lookman y Griezmann.

Atlético Madrid vs Barcelona: hora del partido

México y Centroamérica: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 16:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

España: 21:00 horas

Atlético Madrid vs Barcelona: canal y dónde ver

En Perú puedes seguir la transmisión mediante el canal 3 Movistar Deportes; sin embargo, también está la opción de ver el duelo completamente gratis por la señal abierta de América TV. Además, puedes seguirlo por la página web de América TvGo.

