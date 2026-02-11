Barcelona y las cinco sensibles bajas para semifinales ante Atlético de Madrid por Copa del Rey

Estamos a puerta de vivir un partidazo entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Este compromiso se disputará este jueves 12 de febrero y será vital en la pelea rumbo a la gran final. Sin embargo, en la previa del compromiso se conoció que los 'culés' tendrán que afrontar varias ausencias en su plantel.

Barcelona y las cinco sensibles bajas para semifinales ante Atlético de Madrid

En la previa de este compromiso, se confirmó que Barcelona no podrá contar con cinco jugadores esenciales en su esquema de juego. Se tratan de Pedri, Gavi, Andreas Christensen, Marcus Rashford y Raphinha, quienes se ausentarán del partido por seguir en la recuperación de sus lesiones.

En las últimas horas, el cuadro blaugrana confirmó en un parte médico que Rashford no será considerado en la lista de convocados luego de presentar molestas en la rodilla izquierda luego de la victoria ante el Mallorca. Una situación que lamentó el DT Hansi Flick en conferencia. Junto a el inglés, otra de las bajas más destacadas será la Raphinha, quien no estará por prevención.

Barcelona comunicó que Marcus Rashford se encuentra fuera por lesión.

"Paso a paso. Tenemos que cuidarlo (a Raphinha). Es un jugador que siempre lo da todo. Cuando siente alguna molestia, debemos tener cuidado. No es fácil, porque lo necesitamos, pero tenemos que gestionarlo", mencionó el técnico en conferencia de prensa.

Del mismo modo, tanto Pedri como Gavi siguen sin poder sumarse al equipo. La dupla de mediocentros españoles son esenciales por su talento en el esquema del Barcelona y su retorno a la canchas se pronostica para inicios de marzo. Finalmente, Chrsitensen aún le queda por lo menos dos meses de recuperación tras sufrir lesión de ligamentos.

Barcelona vs Atlético de Madrid: últimos enfrentamientos

Barcelona llega con la motivación de tener una gran ventaja en el historial de enfrentamientos recientes ante Atlético de Madrid, ya que ha sumado 8 victorias en los últimos 10 encuentros entre ambos equipos. Estos han sido los últimos 5 enfrentamientos entre ambas escuadras.