Atlético Madrid vs. Barcelona: el potente once de Hansi Flick para vencer en la Copa del Rey

Desde el Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid recibirá al Barcelona este jueves 12 de febrero desde las 15.00 horas de Perú. Esta llave definirá a uno de los finalistas de la Copa del Rey y deberá enfrentar al vencedor del duelo entre Athletic Club y Real Sociedad, motivo por el cual Hansi Flick y Diego 'El Cholo' Simeone alistas sus mejores alineaciones titulares.

Posible alineación del Atlético Madrid

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Mendoza, Koke, Baena; Lookman y Griezmann.

Atlético Madrid buscará eliminar al Barcelona.

Pese a que en instancias menores los principales clubes suelen descuidar la Copa del Rey, en esta ocasión, y teniendo en cuenta la magnitud del rival, el entrenador argentino planea lanzar su mejor oncena posible al campo de juego con el objetivo de conseguir una victoria en casa y definir la serie con relativa ventaja en Cataluña. El único cambio respecto al equipo que mandó la fecha pasada de LaLiga sería el ingreso de Álex Baena por Thiago Almada.

Recordemos que un equipo similar fue el que goleó 5-0 a Real Betis por los cuartos de final del torneo español, por lo que se espera un rendimiento alto frente al Barcelona de Lamine Yamal y compañía. El partido de vuelta será el próximo 3 de marzo, es decir prácticamente dentro de un mes.

Posible alineación del Barcelona

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong (Bernal), Dani Olmo, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.

Barcelona buscará su cuarta victoria al hilo en LaLiga.

Por su parte, Hansi Flick hará únicamente modificaciones en el mediocampo debido a que no estará Marc Casado como ante Mallorca por LaLiga, sino que en su lugar el director técnico alemán planea mandar a Frenkie De Jong. Luego de ello, Barcelona contará prácticamente con el mismo once inicial que viene de conseguir una abultada derrota por 3-0 en el torneo principal.