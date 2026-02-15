- Hoy:
¿A qué hora juega Barcelona vs Girona y dónde ver transmisión EN VIVO por LaLiga?
Conoce el día, horario y canal de transmisión para ver el partido de Barcelona vs Girona por la jornada 24 de LaLiga EA Sports.
Momento de un partidazo de alta intensidad en el Estadio Montilivi entre Barcelona vs Girona por LaLiga EA Sports. El cuadro de Hansi Flick necesita de los tres puntos para ser líder absoluto del torneo, mientras que el conjunto local espera hacer respetar la casa y alejarse poco a poco de la zona de descenso. Conoce la fecha, día, hora y canal de transmisión para los próximos 90 minutos.
¿Cuándo juega Barcelona vs Girona?
El partido entre Barcelona vs Girona se juega el próximo lunes 16 de febrero en el Estadio Municipal de Montilivi. Este compromiso por la jornada 24 de LaLiga será clave para ambos elencos, ya que les urge los tres puntos para sus respectivos objetivos de temporada.
¿A qué hora juega Barcelona vs Girona?
Este choque de LaLiga EA Sports inicia a partir de las 15:00 hora peruana (21:00 horas de España, 20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo y así disfrutar del duelo entre Barcelona vs. Girona:
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas
- España: 21:00 horas
Barcelona y Girona se enfrentan por una nueva jornada de LaLiga EA Sports.
¿Dónde ver Barcelona vs Girona?
Este partido entre Barcelona vs Girona se verá por la señal en vivo de DSports (anteriormente DirecTV Sports) mediante el operador de DirecTV en el canal 610 y 1610 HD. De igual manera, puedes sintonizarlo vía streaming mediante DGO a través de tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Girona
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela: DSports, DGO
- Bolivia: TiGO Sports
- Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium, Sky+, Vivo Play
- México: Sky Sports, Sky+
- España: DAZN, Movistar+, LaLiga TV
- Estados Unidos: ESPN 2, ESPN Deportes
